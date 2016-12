Schwere Kämpfe waren im Litschauer Gemeinderat schon ums liebe Geld gefochten worden – das Budget 2017 beschloss die mehrheitlich regierende ÖVP auch am 6. Dezember ohne SPÖ und BBL, aber völlig diskussionslos. Die Stadt plant für 2017 mit 6,62 Millionen Euro an Einnahmen und Ausgaben (2,0 davon im außerordentlichen Haushalt), also gut 1,2 Millionen Euro weniger, als voriges Jahr um diese Zeit für heuer budgetiert worden waren.

Gestritten wurde am 6. Dezember dennoch, auch wenn es nur einen 25.000-Euro-Posten im Örtchen Schlag mit weniger als 80 Hauptwohnsitzern betraf. Die ÖVP peitschte gegen heftige Proteste von SPÖ und BBL per Dringlichkeits-Antrag den Verkauf des beschaulichen Pechofenteichs im Ortskern samt anschließendem Grundstück an die Seilern-Aspang Immobilien GmbH durch – obwohl aus Rücksicht auf die ehrgeizige Dorfverschönerung im März eine Verkaufssperre bis Ende 2019 erlassen worden war. Die Bevölkerung hätte bis dahin Ideen für die Gestaltung und Nutzung des Areals ausarbeiten können.

"80 Prozent der Schläger bemühen sich"

Der Interessent habe nun aber Abstriche gemacht, rechtfertigte sich VP-Bürgermeister Rainer Hirschmann: Er dulde den Bau eines Holzsteges, die Nutzung der Eisfläche im Winter und vier Veranstaltungen pro Jahr beim Teich, verzichte zudem auf die Errichtung eines Zaunes. Hirschmann: „Man muss als Gemeinde entscheiden, wie man mit Gemeinde-Eigentum umgeht.“ Dagegen wehrte sich die Opposition auch nicht – aber dagegen, wie mit der Bevölkerung umgegangen wird.

„80 Prozent der Schläger bemühen sich im Verein, sie sollten darüber abstimmen dürfen“, beklagte Roland Edinger (BBL). Man breche den eigenen Beschluss, ohne dem Verein Gelegenheit zur Stellungnahme zu gewähren, ärgerte sich SPÖ-Stadtrat Gerhard Holzweber: „Das ist absolut unmoralisch!“

Der Dorfanger dürfe nicht verkauft werden, beklagte auch eine Dorfbewohnerin am NÖN- Telefon. „Das Ortszentrum soll allen zur Verfügung stehen. Es kann nicht sein, dass so etwas in private Hände geht“, sagt sie – und fragt unverhohlen: „Was ist hier die Gegenleistung?“