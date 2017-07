Energiegeladen ging die Sitzung des Litschauer Gemeinderates am 5. Juli zu Ende: Als letzter Tagesordnungspunkt im öffentlichen Teil wurde ein Antrag der Bürgerliste (BBL) behandelt, in dem Roland Edinger und Bernhard Flicker gefordert hatten, dass die Stadtgemeinde den im Frühjahr für das Energiekonzept für Litschau erhaltenen „Energy Award“ zurückgeben solle. Edinger begründete dies damit, dass wesentliche Teile des Konzepts nicht umgesetzt worden seien. „Ich frage mich daher, warum Stadtrat Johannes Heißenberger und Stadtamtsdirektor Jürgen Uitz auf Gemeindekosten zur Verleihung gefahren sind und dabei keine Gewissensbisse zeigen“, so Edinger.

Bürgermeister Rainer Hirschmann (ÖVP) bezeichnete diese Anschuldigung wörtlich als „Frechheit“. Uitz legte in seiner Stellungnahme die Schritte der Konzeptentwicklung, die er nach der Auflösung der Klima- und Energiemodellregion 2014 „ehrenamtlich und in meiner Freizeit, nicht als Stadtamtsdirektor“ eingeleitet habe (Umstellung auf Ökostrombezug und Umstellung der Straßenbeleuchtung, Wirtschaftlichkeitsstudie für eine Solaranlage am Dach des Hallenbades, Energiebuchhaltung, Konzeptionierung einer Wärmerückgewinnungsanlage für das Hallenbad, erster Energiebericht des Energiegemeinderates über Gemeindegebäude, Umrüstung der Kirchturmbeleuchtung und Schlossturmbeleuchtung auf LED, Errichtung einer E-Tankstelle für E-Bikes und E-Fahrzeuge) sowie die weiteren geplanten Schritte dar.

Die von Edinger angesprochene fehlende Umsetzung des Kleinwasserkraftwerkes sei noch nicht vom Tisch. Auch Edingers Vorwurf, es sei bis dato keine PV-Analge in der Gemeinde installiert, konterte Uitz mit einem zuvor gefassten Beschluss zur Errichtung einer solchen auf der Kläranlage (Seite 24). Die Forderung, den Preis zurück zu geben sei auch aufgrund der Jurybegründung, die dem Konzept Vorbildcharakter und große Bereitschaft zu umweltfreundlicher Energiepolitik attestiere, nicht gerechtfertigt. Auch Heißenberger verteidigte sowohl den Preis, als auch das Konzept, „auf das Litschau stolz sein kann“.

Nach hitziger Diskussion entschuldigten sich die BBL-Mandatare – etwas widerwillig – bei Uitz und Heißenberger, die diese Entschuldigung – ebenfalls etwas widerwillig – akzeptierten.