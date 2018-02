Ein Damhirsch aus Loimanns, der am Montag bei mehr als minus 10 Grad aus seinem Gehege ausgebüchst ist, sorgte für einen nicht alltäglichen Einsatz der Feuerwehr Litschau. Diese wurde am Vormittag über die Warnzentrale alarmiert. „Hirsch einfangen“, habe es geheißen, betonte Kommandant-Stellvertreter Rudolf Kainz.

Der Damhirsch lag zu diesem Zeitpunkt gemütlich in der Wildgasse und genoss die Sonnenstrahlen an dem klirrenden Vormittag. Beim Eintreffen der Florianis erhob sich der Hirsch und wanderte zwischen zwei Häusern in Richtung Loimanns.

Wenig später wurden die Einsatzkräfte vom Damhirschbesitzer informiert, dass sein entlaufenes Tier wieder vor dem Gatter stehen würde. „Vermutlich hat ihn der Hunger nach Hause getrieben“, meinte Kainz. Gesund und munter hat der Damhirsch jedenfalls seinen Ausflug in die Stadt überstanden, und für die Feuerwehrmänner war es eine nette Episode.