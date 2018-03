„Es war einmal“ heißt es ab 1. März am Gmünder Schubertplatz: Franz und Hedwig Kaltenböck verabschieden sich nach 38 Jahren aus dem Café-Pub in den Ruhestand (die NÖN berichtete). Ihre Nachfolge tritt Rozalia Hangel an. Die gebürtige Ungarin, die alle „Rosi“ nennen, ist seit 28 Jahren Gastronomin in Tirol und hat sich jetzt ins Waldviertel verliebt. Die 54-Jährige will das Lokal mit ihrem Sohn Julian (24) als „Cafe-Pub-Event“ weiterführen. Gestartet wird am 1. April. Einrichtung und Telefonnummer bleiben, ebenso der Schanigarten.

Die ausgebildete Sängerin kam der Liebe wegen nach Tirol, wo sie auch das Jodeln erlernt hat. Die Ehe scheiterte, so wechselte sie in die Gastronomie. Derzeit ist „Rosi“ in einer Pension in Natters nahe Innsbruck tätig. „Sie wird aber im Oktober abgerissen“, so Hangel. Daher suchte sie seit Anfang 2017 eine neue Herausforderung.

"Cafe-Pub-Event" soll "lustig und familiär" geführt werden

Ihr Sohn wollte diesen Neustart aber im „Flachland“, so wurde erst im Burgenland gesucht. „Hier habe ich aber den gleichen Stress wie in Tirol gespürt und genau das wollte ich nicht“, so die Neo-Gmünderin. Im Waldviertel war es anders: Die Teiche, die Wiesen und Wälder, die freundlichen Menschen mit völlig anderen Charakteren als die Tiroler hätten sofort ihr Herz gefangen genommen. In Litschau fand sie ein Wohnhaus und in Gmünd jetzt auch das entsprechende Lokal, das sie bis Oktober parallel zu jenem in Tirol betreiben will.

Das „Cafe-Pub-Event“ will sie „lustig und familiär“ führen, mit Mini-Events an Samstagen (Musik und passende Cocktails dazu) oder Abenden für Alleinstehende. „Mir schweben noch viele weitere Ideen im Kopf herum“, sagt Hangel. Imbisse werden von ihr zubereitet, geplant sind auch Tiroler Köstlichkeiten wie Suppen mit Kaspress- oder Speckknödeln. Echte ungarische Langos sollen ebenso wie die Kuchen aus dem Hause Döller oder auch Eis kredenzt werden.

Straßenfeste sollen weitergeführt werden

Die Kaltenböcks beenden ihr langjähriges Wirken mit etwas Wehmut und auch Freude. Zahlreiche Freundschaften sind in all den Jahren entstanden, unvergessliche Momente im Pub passiert. „Schon alleine die Veranstaltung an den Faschingsdienstagen oder die legendären Straßenfeste am Schubertplatz gehören dazu“, sagt Franz Kaltenböck.

Zum Abschied dankt er gemeinsam mit seiner Hedwig den treuen Gästen, Elfriede Genowitz (die 34 Jahre mitgearbeitet hat), den Töchtern Yvonne und Sabrina und den Geschwistern. „Ohne sie wäre all das, was wir hier geschaffen haben, nicht möglich gewesen.“ Jetzt freuen sie sich vor allem auf das „Entschleunigen ohne Uhr“. „Außerdem gibt es im Wohnhaus genug zum Handwerken. Radfahren und Reisen werden wir auch“, so Franz Kaltenböck, der auch darauf verweist, dass die Designerwerkstatt von Tochter Sabrina im Wohnhaus der Kaltenböcks hinter dem Lokal natürlich bestehen bleibt.

Die legendären Straßenfeste, die in der warmen Jahreszeit immer mittwochs am Schubertplatz stattgefunden haben, sollen auf Wunsch der vielen Stammgäste der Familie Kaltenböck weitergeführt werden.