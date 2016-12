Auf 40 Personen kommt in der 650-Seelen-Gemeinde Reingers ein Verein. Aber nicht nur die Vereinsdichte, sondern auch die Unterstützung der Gemeinde machen Reingers zur vereinsfreundlichsten Gemeinde 2016.

„Wir leben zwar mitten in Europa, dennoch liegen wir etwas im geografischen Abseits“, sagt VP-Bürgermeister Andreas Kozar. „Umso wichtiger ist es, dass Vereine das gesellschaftliche Leben interessant und attraktiv erhalten und gestalten.“

Fast ausschließlich aus Musikern, die aus der Gemeinde Reingers stammen oder hier ansässig sind, stellt sich die Blasmusik-Formation „Ferdi & die Ameisen“ zusammen. Eine ungeheure Bereicherung für Reingers. | Christian Freitag

Der Verein mit der größten Außenwirkung ist der Traktor-Oldtimer-Club (TOC) Reingers, der mit der 24-Stunden-Oldtimer-Traktoren-Langstrecken-Weltmeisterschaft Niederösterreichs größtes Motorsportevent veranstaltet. Mehr als zahlende 20.000 Besucher waren heuer bei der dreitägigen Veranstaltung zu Gast.

Die Organisation des Rennens bereitet den Funktionären Freude – ohne diese wäre ein derartiges Event nicht auf die Beine zu stellen. Wenn nämlich die Motoren vor dem Start des Rennens dröhnen, ist die Vorbereitungsarbeit eines ganzen Jahres nämlich vergessen. Mit der Zielflagge am Sonntag um 14 Uhr beginnen schon die Vorarbeiten für das nächste Rennen, das 2017 bereits zum 14. Mal stattfinden wird.

Der stimmungsvolle Vorsilvesterpfad um den Leopoldsdorfer Teich. | NOEN

Apropos 2017: Der Vorsilvesterpfad (siehe Foto oben) findet jährlich einen Tag vor Silvester in Leopoldsdorf statt. Die Feuerwehr, die Dorfjugend, der Dorferneuerungsverein sowie „Ferdi & die Ameisen“ und Gastronom Siegfried Riedl laden zum Schlendern rund um den Teich.

Die Vereine und Organisationen bieten Schmankerl an, sodass bis zum mitternächtlichen Feuerwerk die Zeit wie im Flug vergeht. Die Bewohner der um den Teich liegenden Häuser beleuchten ihre Häuser sehr aufwendig, sodass eine traumhafte Kulisse entsteht.

Ferdi & die Ameisen sind eine Blasmusikformation, die sich zu 80 Prozent aus Musikern, die aus der Gemeinde stammen oder hier ansässig sind, zusammensetzt. Sie spielen auch bei anderen Musikgruppen und -kapellen, bei Ferdi wird aber ausschließlich jene Literatur gespielt, die sich die Musiker selbst wünschen, und das merkt auch das Publikum.

Die Musikanten sind mit vollem Elan bei der Sache und umrahmen mittlerweile Niederösterreichs größtes Oktoberfest in Leopoldsdorf oder den Kirtag am Dreifaltigkeitssonntag in Reingers. Für das Leben in der Gemeinde stellen die Ameisen eine ungeheure Bereicherung dar.