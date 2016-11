Die Neuregelung der Mindestsicherung in Niederösterreich samt Deckelung bei 1.500 Euro für Familien spaltet im Bezirk Gmünd die Meinungen.

Nachdem eine bundesweite Lösung nicht zustande gekommen war, sei Niederösterreich zum Handeln gezwungen gewesen, verteidigt ÖVP-Bezirksobfrau Martina Diesner-Wais die Regelung. Die Mindestsicherung solle für eine gewisse Zeit da und ein Sprungbrett für den Wiedereinstieg ins Arbeitsleben, aber keine Dauerlösung, sein. Und FPÖ-Bezirksobmann Walter Hoffmann: Diese „alte FPÖ-Forderung“ sei ein Zeichen, „Arbeit muss sich lohnen!“

Einkommen bei niedrig Qualifizierten und bei Teilzeit als Problem

Das tue es mit der neuen Regelung keinesfalls, kontert SPÖ- Bezirksvorsitzender Konrad Antoni: „Es wird keinem Arbeiter besser gehen, wenn man den Ärmsten der Armen etwas wegnimmt.“ Die Einführung eines Mindestlohnes von 1.700 Euro wäre die bessere Alternative gewesen. Auch Grünen-Sprecher Manfred Stattler sieht in der Höhe der Arbeitseinkommen bei niedrig Qualifizierten und im Teilzeitbereich den Kern des Problems. Er befürchtet, wie Michaela Moser von der Frauenberatung bereits in der NÖN geäußert hat, dass besonders Familien und Alleinerzieherinnen unter der Neuregelung zu leiden haben werden. Die Koppelung der Mindestsicherung an die Aufenthaltsdauer hält er für verfassungsrechtlich bedenklich.

Ähnlich sehen das Menschen, die in der Flüchtlingsbetreuung tätig sind. Regionalentwickler Thomas Samhaber, der ehrenamtlich im Flüchtlingsbereich arbeitet, befürchtet dreifachen Schaden. Erstens für die betroffenen Familien, die sich hier integrieren sollen, aber kein Geld haben, um sich Wohnung oder Führerschein, um zum möglichen Arbeitsplatz zu kommen, leisten können. Zweitens die Helfer, deren Arbeit ruiniert werde, wenn die Flüchtlinge aus der Region wegziehen und drittens die Region als Ganzes. Samhaber: „Sie verliert fleißige, arbeitswillige und integrationswillige Leute, die wir gerade im Waldviertel brauchen würden.“

Auch Markus Müllner von „Gmünd hilft“ befürchtet, dass Leute in andere Bundesländer ziehen, wo es mehr Mindestsicherung gibt. „Aber gerade diese Konzentrationen wollte man mit der flächendeckenden Aufteilung der Flüchtlinge ja vermeiden“, so Müllner.

Erste Klagen über die Neuregelung gingen auch bereits bei der Arbeiterkammer ein, so Geschäftsstellenleiter Michael Preissl: „Leute, die ohnehin am Limit leben, fragen sich schon, wo sie noch Einsparungen vornehmen sollen.“