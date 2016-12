Moorbad Harbach

Bei der Gemeinderatssitzung in Harbach am 6. Dezember wurde die Umsetzung des Projektes „Nebelstein“ beschlossen. Hinter dem sehr vagen Titel verbirgt sich das Vorhaben, den Nebelstein touristisch besser zu erschließen – mittels Naturvermittlung, kleinen Erlebnisbereichen oder Aussichtsplattformen. „Es soll möglich sein, dort die Natur intensiver zu erleben“, so Bürgermeisterin Margit Göll (ÖVP).

Dazu wurden im Frühjahr bereits drei Firmen angeschrieben, ein Grobkonzept vorzulegen. Es wurde die Tiroler Firma „Eder Consulting“ ausgewählt, um die „Feinkonzeption“ zu erarbeiten. Kostenpunkt: 50.000 Euro, wobei 30.000 Euro Förderung von der „Leader Region“ kommen. Die Firma „Eder Consulting“ soll das Projekt federführend umsetzen, ausständig ist allerdings noch eine Rücksprache mit dem Grundstücksbesitzer, der Familie Fürstenberg.

"Einige Projekte sind billiger geworden"

Bei der Gemeinderatssitzung stand auch das Budget für das Jahr 2017 auf der Tagesordnung. Im ordentlichen Haushalt (1,80 Millionen Euro) erwartet Göll einen Überhang von 22.000 Euro, der in den außerordentlichen Haushalt (457.000 Euro) überführt werden kann. Dieser ist vor allem von Ausgaben für Straßenbau, die Erhaltung von Gemeindestraßen und Güterwegen sowie durch den Ankauf eines „HLF3“ (Hilfeleistungsfahrzeug) für die Feuerwehr geprägt.

Für 2016 war noch ein zweiter Nachtragsvoranschlag nötig, laut Bürgermeisterin Göll „kleine Summen, weil einige Projekte billiger geworden sind oder wir bei den Mitarbeiter-Gehältern etwas anpassen mussten.“

Kindergartenbetreuung kostet Mindestsumme

Bei der Sitzung wurden auch die Beiträge für die Kindergartenbetreuung von 13 bis 17 Uhr festgelegt. Beschlossen wurde der vom Land festgelegte Mindestrichtsatz von 50 Euro für vier Wochen, egal wie viele Stunden das Kind im Kindergarten bleibt. Die Kosten für Familien bzw. Alleinerziehende mit geringem Einkommen können auf Ansuchen „stark reduziert werden“, so Göll. „Das ist ein sehr geringer Stundensatz für eine hochwertige Betreuung.“

Das Mobilitätsmanagement in der Gemeinde betreut nun Jennifer Prinz, Roman Prager wurde zum Mobilitätsbeauftragen gewählt. Per Dringlichkeitsanträgen beschloss die ÖVP neue Tarife für die Gebrauchsabgabe ab Jänner und den neuen Platz für einen EVN-Trafo. Alle Punkte auf der Tagesordnung wurden einstimmig beschlossen.