Der Schremser Lothar Hofmann, Oberst in Ruhe und seit 1982 Träger des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik Österreich, ist am 26. November im 92. Lebensjahr verstorben.

Geboren im Dezember 1925 als Sohn eines Volksschul-Direktors in der Heumühle, wurde er nach einer Ausbildung in den Gymnasien Waidhofen und Gmünd im August 1943 zur Wehrmacht eingezogen. Als Fallschirmjäger geriet er im Februar 1945 in Nordfrankreich in englische Kriegsgefangenschaft, wurde nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in ein belgisches Kohlebergwerk zur Zwangsarbeit überstellt. Erst im Frühsommer 1947 kehrte er aus der Gefangenschaft zurück, wurde in Schrems technischer Assistent bei Felten & Guilleaume.

Über die damalige „B-Gendarmerie“ in Linz-Hörsching fand Lothar Hofmann schließlich den Weg in eine militärische Berufslaufbahn, absolvierte die Ausbildung zum Berufs- und später auch Wirtschafts-Offizier. Im Mai 1960 erfolgte die Familiengründung mit Maria Widy, die Kinder Lothar, Barbara, Maria und Martin kamen zur Welt. Die Familie stand für ihn fortan im Mittelpunkt. Er wechselte noch im Jahr 1960 als neuer Vorstand der Verwaltungsstelle des Bundesheeres nach Allentsteig. Mitte der 1970er Jahre wurde er nach Langenlebarn versetzt, 1978 schließlich ins Armeekommando nach Wien: Der Familienmensch konnte den Beruf damit verbinden, dass nach und nach alle Kinder zum Studium nach Wien kamen – und mit dem vierten Kind auch seine Gattin.

Beerdigung am Freitag in Schrems

Nach der Pensionierung im Jahr 1988 kehrte er ins Waldviertel zurück, widmete sich neben Familie, Haus und Garten auch seinen großen Leidenschaften wie dem Fischen, der Waldarbeit oder als Sänger beim MGV Schrems der Musik. – Lothar Hofmann wird am 1. Dezember ab 14 Uhr am Schremser Friedhof mit militärischen Ehren zur letzten Ruhe begleitet.