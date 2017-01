Die Nebelsteinhütte hat eine neue Pächterin: Karin Hruska aus Wien wird ab 1. April die neue Hüttenwirtin.

13 Bewerbungen aus ganz Österreich, Südtirol und Ungarn waren beim Alpenverein für die Nebelsteinhütte eingegangen, Hruska bekam vom Vorstand den Zuschlag. Sie ist eine gelernte Köchin und führte elf Jahre lang einen eigenen Betrieb in Wien.

„Ihr Betriebskonzept kam unseren Vorstellungen am nächsten. Wir wollen ja eine Hütte und kein Vier-Sterne-Lokal“, betont Hüttenwart Hannes Kerschbaum vom Alpenverein Waldviertel. Für sie hätten auch die Erfahrungen mit ihrem langjährigen Bierlieferanten (Zwettler) und die Befragung einiger Gäste in ihrem ehemaligen Wiener Lokal gesprochen.

„Wir sind optimistisch, dass wir endlich einen Pächter haben, der die Nebelsteinhütte länger führt. Aus den letzten Jahren wissen wir, dass ein neuer Pächter auch ein gewisses Risiko mit sich bringt“, so Kerschbaum.

Hruska sieht das ebenso. Für die Wienerin, die elf Jahre lang die Indoorsportanlage Wien Nord der ÖBB am Praterstern samt Imbissstube geleitet hat, geht ein langer Wunsch – und das genau zu ihrem 47. Geburtstag am 23. Jänner – in Erfüllung. „Ich wollte schon immer eine Berghütte führen“, freut sie sich: „Ich habe mich sofort in die Nebelsteinhütte und die herrliche Landschaft verliebt.“

Hruska will vor allem bodenständige Küche nach Rezepten ihrer Oma und regionale Produkte bieten. Sie will sich vor allem um die Küche kümmern, anfangs werden Freundinnen im Service helfen. „Ich brauche aber auch Servicepersonal und eine Küchenhilfe“, so Hruska.

Am 21. Jänner traf sie ihren Vorgänger Maximilian Wagner, der mit Milos Mitic und Martin Parzer die Hütte bis Oktober geführt hatte. „Die zwei Jahre hier waren total schön. Wir danken für die gute Aufnahme und die vielen Freundschaften, die wir hier gefunden haben“, so Wagner, der jetzt als Skilehrer in Bad Leonfelden arbeitet.

Der Start von Hruska am 1. April soll mit einer zünftigen Hüttengaudi gefeiert werden. Bis dahin will sie die Hütte auf Vordermann bringen und Zulieferer suchen. Dazu nützt sie auch die Freizeit während ihres derzeitigen Kuraufenthaltes im Moorheilbad Harbach.

2017 soll auch die bestehende Kläranlage der Nebelsteinhütte saniert und auf den neuesten Stand gebracht werden. Die Planungen dafür laufen, umgesetzt soll dieses Projekt nach der heurigen Saison werden.