Als die Familie Binder vor gut einem Jahr in Neu-Thaures (Gemeinde Heidenreichstein) ein Haus kaufte und dort einzog, wollte sie eigentlich nur in Ruhe mit ihren Kindern und Tieren dort leben. Jetzt beklagt sie genau das Gegenteil.

Innerhalb des Jahres war nun schon vier Mal die Amtstierärztin zu Besuch, weil ein Nachbar die Familie wegen angeblicher Missachtung von Tierhaltungsbestimmungen bei der Bezirkshauptmannschaft angezeigt hatte. „Wir haben unsere Landwirtschaft und die Tiere ordnungsgemäß angemeldet, es gab bei den Kontrollen keinerlei Beanstandungen“, erklärt Familienvater Bert Binder gegenüber der NÖN.

Zuletzt wurde die Familie angezeigt, weil sie in ihrer Holz-Zentralheizung Müll bzw. schadstoffbelastetes Material verbrenne. „Das ist Unsinn. Es war schon ein Rauchfangkehrer da, der die Schadstoffwerte gemessen und sich den Ofen angesehen hat. Es war alles in bester Ordnung“, stellt Binder klar. Am 23. April erfolgte außerdem eine baubehördliche Überprüfung der Heizanlage, bei der laut einer der NÖN vorliegenden Niederschrift festgestellt wurde, dass „augenscheinlich ausschließlich ordnungsgemäßes und zulässiges Brennmaterial verwendet wird“.

"Wir brauchen die Tiere für unsere Kinder und verdienen kein Geld damit"

Begonnen habe die Anzeigenflut, nachdem er ein Pachtangebot des Nachbarn für eine 2.500 m2 große Wiese um 1.200 Euro pro Jahr ausgeschlagen hatte, da er eine vergleichbare Wiese in der Nähe um nur 200 Euro Pacht pro Jahr finden konnte. „Wir brauchen die Tiere für unsere Kinder und verdienen kein Geld damit“, sagt Binder, der auf die Ausgaben achten muss.

Er vermutet nach dem geplatzten Geschäft den Nachbarn hinter den Anzeigen. Bis auf ihn habe er mit allen anderen Nachbarn ein gutes Verhältnis. „Wir möchten einfach nur in Ruhe hier leben und keine Rechtsstreitigkeiten. Wenn das nicht aufhört, wird uns aber nichts anderes übrig bleiben, als den Rechtsweg zu beschreiten. Solche Falschaussagen gehören bestraft“, meint Binder.

Der beschuldigte Nachbar (Name der Redaktion bekannt) streitet auf Nachfrage der NÖN die Anzeigen wegen der Tierhaltung ab. Er habe nur übermäßige Rauchentwicklung an die Behörde gemeldet. Auch er will „lediglich seine Ruhe haben und keine Rechtsstreitigkeiten“.

Ortsvorsteher Manfred Zimmerl kennt die Problematik. Seiner Ansicht nach halten die Binders viele Tiere auf wenig Raum. Ob die Anzeigen nur von einem Nachbarn oder mehreren Personen kommen, ist ihm nicht bekannt.