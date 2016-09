Betrüger sind derzeit auf Parkplätzen bei Supermärkten unterwegs. Die Polizei appelliert an die Bevölkerung, nicht auf deren Angebote einzugehen und die Polizei zu informieren.

"Beschenkte" werden bestohlen oder erpresst

Die „Händler“ sprechen Personen an, die ihre Fahrzeuge auf den Parkplätzen vor Supermärkten eingeparkt haben. In ausländischem Akzent fragen die mutmaßlichen Betrüger um Wegbeschreibungen, als Dankeschön werfen sie Päckchen mit minderwertiger Ware (Rasierapparate, Uhren und dergleichen) ins Auto der Befragten.

„Während dieses Ablenkmanövers versucht ein weiterer Betrüger, den Befragten zu bestehlen“, weiß Bezirkspolizeikommandant Wilfried Brocks. Es komme auch vor, dass der „Beschenkte“ erpresst wird, da er ja „das Päckchen gestohlen hätte“.

Brocks: „Vorfälle sofort bei Polizei melden“

„Es gibt verschiedene Varianten, mit denen die Betrüger zu Geld oder Diebesgut kommen wollen. Auf jeden Fall sollte man ihnen kein Gehör schenken, auf keinen Fall ihnen Geld geben und sofort ihr Kennzeichen notieren und die Polizei verständigen“, rät Brocks.

Derartige Vorfälle gab es laut Auskunft des Bezirkspolizeikommandos in den vergangenen Tagen am Parkplatz des City-Centers und am Billa-Parkplatz in Heidenreichstein. Außerdem sei ein Radfahrer bei Zwiemannsbusch von einem „Händler“ mit ähnlichen Absichten aufgehalten worden.