Einkaufen übers Internet – normalerweise ein Graus für den lokalen Handel. Dass es auch anders gehen kann, will der 22-jährige Litschauer Christopher Sax mit seiner Suchmaschine „lagorial.com“ beweisen.

Mit dieser Suchmaschine soll es möglich sein, nach Produkten und Dienstleistungen, die in der unmittelbaren Umgebung des Benutzers angeboten werden, zu suchen. Inhaber lokaler Geschäfte können auf der Plattform ihre Produkte vorstellen, Kunden können dann das Sortiment der Anbieter durchforsten. Die Anmeldung für die Plattform ist sowohl für die Anbieter, als auch die Kunden, kostenlos. Sax: „Ich will damit kein Geld verdienen. Mir geht es darum, dem lokalen Handel eine neue Chance zu bieten, sich zu präsentieren.“

„Oft wissen die Leute gar nicht, was man in ihrer Nähe kaufen kann – und greifen dann zum Online-Handel“

Christopher Sax

Er hofft, gemeinsam mit den Anbietern, die sich auf seiner Plattform registrieren, die Käufer wieder in den regionalen Orten zu halten, indem Informationen direkt von zu Hause aus abgerufen werden können. „Oft wissen die Leute gar nicht, was man in ihrer Nähe kaufen kann – und greifen dann zum Online-Handel“, das gelte es, zu vermeiden, so der Psychologie-Student und Hobby-Programmierer.

Den kleinen Anbietern soll es so erleichtert werden, sich gegenüber großen Versandhäusern besser positionieren zu können. Die Kunden haben die Möglichkeit, bequem vom Sofa aus das gewünschte Produkt zu finden – und dann nach kurzem Weg nicht bei großen Onlinehändlern, sondern beim „Anbieter ums Eck“ zu kaufen.

Da der Dienst standortbasiert ist, wird die nähere Umgebung des potenziellen Käufers nach adäquaten Angeboten durchsucht. Sax: „Damit wird es insbesondere kleinen Händlern erleichtert, in Kontakt mit ihren Käufern zu treten. Das fördert den lokalen Handel.“ In der Praxis bedeute das auch, dass es von nun an nicht mehr notwendig sei, in jedem Geschäft anzurufen und einzeln nachzufragen, ob denn ein bestimmtes Produkt vorrätig sei, so Sax.

Derzeit befindet sich die Plattform noch im Aufbau, erste Nutzer können sich aber bereits registrieren.