NÖN: Herr Baumeister – zehn Jahre Sole-Felsen-Bad haben das Bild des Bezirkes Gmünd massiv verändert, haben aber auch Leyrer+Graf aus der Betriebsverpflichtung und der Haftung für allfällige Verluste entlassen. Was waren die Reaktionen, als L+G 2005 den Zuschlag für Verwirklichung und Umsetzung des Projektes erhielt?

Graf: Es kamen sehr viele pessimistische Aussagen. Der Tenor war, „wer soll da schon hingehen?“

Jetzt läuft die Haftung ab, Ihre Verantwortung für ein positives Wirtschafts-Ergebnis endet. Wie erklären Sie sich den Erfolg des Bades, der die besten Prognosen übertraf?

Franz Graf: Wir wussten, dass wir uns wegen der weit entlegenen Lage Gmünds in der Gestaltung etwas einfallen lassen mussten, das eine derartige Zugkraft hat, dass wir Menschen vom Fernseher wegholen und diese auch Fahrzeiten von einer Stunde in Kauf nehmen, um das hier zu erleben. Andernfalls wäre ein kostenneutraler Betrieb undenkbar gewesen. Das Sole-Felsen-Bad ist deshalb ein Erfolg, weil es so ist, wie es gebaut wurde, und weil es eine Atmosphäre hat, die kaum in einem anderen Bad zu finden ist.

Die Stadt Gmünd und die Kleinregion W4 StadtLand als Eigentümer des Bades haben die Errichtung und den garantierten Betrieb für zehn Jahre nur als Gesamtpaket mit fixem Kostenrahmen ausgeschrieben. Welche Herausforderungen bedeutete das?

Graf: Wir betraten in vielerlei Sicht Neuland. Immerhin mussten wir ein Angebot vorbereiten, das neben baulichen und architektonischen Bereichen auch Aspekte wie die Ausgestaltung von Empfang, Umkleiden, Personal- und Küchenbereich, Sanitär-, Becken- und Saunabereich und ein langfristiges Betriebskonzept mit Gewinn- und Verlustrechnung umfasste. Eine ausgeklügelte Bädertechnik, die die Hälfte aller Kosten ausmachte, musste entwickelt werden. Es musste also eine Menge an Know-how sichergestellt sein und wegen des fixen Ausgabenrahmens für den Auftraggeber immer auch die Kostenseite im Auge behalten werden. Mit Marcus Steinhart und Peter Gooss (Anm.: im Oktober 2016 verstorben) mit dem Hintergrund der Kristallbäder-Gruppe fanden wir einen erfahrenen, guten Betreiber.

Die Kosten waren mit 11,3 Millionen Euro festgelegt worden. Dann brachte der Rekordwinter 2005/06 extreme Schneemengen und eine Verzögerung von drei Monaten, die in zwei Schichten wieder hereingearbeitet wurde. Ging sich das wirklich um dieses Geld aus?

Graf: Es war ein so starkes Anliegen und ein so großer Wunsch, die einmalige Chance für ein großes Regionalbad in Gmünd zu nutzen. Es freut mich, dass das gelungen ist. Die Kosten für die Errichtungs-Gesellschaft blieben damals laut unserem eingereichten Angebot. Was es uns gekostet hat, darüber möchte ich nicht sprechen.

„Wer soll da schon hingehen?“ Die Frage, die Franz Graf nach dem Projektstart vielfach gehört hatte, war bald beantwortet. | M. Köpf

Hatten Sie den 2010 abgeschlossenen Bau auch eines Hotels bereits bei der ursprünglichen Planung für das Bad im Hinterkopf?

Graf: In dem Projekt, mit dem wir uns im März 2005 als Totalunternehmer für das Bad beworben hatten, war bereits die „Vision Hotel“ angeführt. Der Gedanke dahinter war der: Wenn jemand so weit in dieses schöne Land anreist, dann muss man ihm auch die Möglichkeit zum Übernachten bieten. Der Erfolg des Hotels mit einer Zimmerauslastung von 64 Prozent zeigt, dass der Gedanke richtig war.

Wie sind Sie nach dem Ende der Betriebsgarantie und der Haftungen mit dem Sole-Felsen-Bad-Komplex verbunden?

Graf: Die Firma Leyrer+Graf ist derzeit mit einem Prozent an der Betreibergesellschaft für das Bad beteiligt, als Privatperson bin ich als Kommanditgesellschafter am Hotel beteiligt.

Dennoch hat man den Eindruck, dass Sie auch im Bad etwas wie der verlängerte Arm für Steinhart sind – der Mann, der den Überblick behält. Bei der Bestellung der neuen Geschäftsführerin Nicole Hörmann hat er sich explizit auf Ihre Empfehlung berufen.

Graf: Man kann es sicher so sagen, dass ich sein vertrauter, unterstützender Partner bin. Uns verbindet eine sehr zweckmäßige, konstruktive Zusammenarbeit, in die ich meine Gedanken und Ideen einbringen kann. Ich setze großes Vertrauen in Frau Hörmann und darauf, dass sie manches noch verbessert.

Wo sehen Sie noch Potenzial? Welche Entwicklungslinien sehen Sie für die Anlage?

Graf: Mein Anliegen ist es, dass das Bad in seiner Besonderheit und Atmosphäre – eingebettet in diese schöne Landschaft – seinen Charakter erhält. Es muss nicht mehr in der Größe oder mit Unterhaltungs-Attraktionen wachsen: Ja, es ist auch ein Erlebnisbad, aber es sollte eine Zone der persönlichen Erholung bleiben. Wachsen kann es aber in der Qualität und in der Erneuerung. Es gibt auch bestimmte Besucherpotenziale, die noch ausgenutzt werden könnten.

Themenwechsel: Sie haben heuer den 85. Geburtstag gefeiert. Gibt es etwas, das Sie für Gmünd noch erreichen möchten?

Graf: Es könnte in Sachen Stadtentwicklung noch einiges geschehen, das Gmünd für die Bewohner und auch für Besucher noch attraktiver macht – ich denke da an viele schöne Einzelobjekte, die durch kleine Maßnahmen deutlich verbessert werden könnten. Und dann gibt es die Vision der Stadthalle, die ich seit 20 Jahren in mir trage und deren Grundgedanke in der Schublade liegt.

Ist die Realisierung realistisch?

Graf: Es bräuchte einen Betreiber für die Stadthalle – aber Gmünd wäre der richtige Ort dafür, und ich sehe sehr viele Nutzungs-Möglichkeiten dafür, wenn man das Projekt richtig angeht. Ich bin ein Mensch, dessen Hoffnung nie stirbt.