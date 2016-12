Pisa heißt die Stadt mit dem weltberühmten schiefen Turm, aber auch eine internationale Studie mit zuletzt 540.000 Schülern, die die österreichische Bildungspolitik alle drei Jahre in ein schiefes Licht rückt. Mitte der Vorwoche gab es die neueste Auswertung, und selbst Bildungsministerin Hammerschmid ortete die Ergebnisse ihrer Landsleute in Sachen Lesekompetenz, Mathematik und Naturwissenschaft im Bereich der „Durchschnittsfalle“.

Zumindest in Sachen Lesekompetenz müsse das nicht sein, sagt die Literaturwissenschafterin Gabriele Reimann aus Hollenstein in der Gemeinde Kirchberg. Lesen solle Kindern und Jugendlichen aber nicht als „Muss“ vermittelt werden, sagt sie, denn: „Lesen soll Spaß machen. Es soll lustig sein und Interesse auf mehr wecken. Wenn ein Kind schlecht lesen kann, dann hat das häufig mit Motivation zu tun.“

"Freude beim Lesen könne Freude am Schreiben wecken"

Diese Motivation will die Mutter von zwei Schülern bei den künftigen Leseratten wecken – ein Buch, das Kinder begeistert, könne zu einem sozialen Faktor werden, „über den genauso wie über das neueste Computerspiel geredet wird“. Die Freude beim Lesen könne, so Reimann, zugleich die Freude am Schreiben wecken.

Einen Anlauf dazu nimmt sie mit der „Kinder-Literatur-Werkstatt“. An zehn Nachmittagen behandelt diese Veranstaltungs- Serie im kommenden Jahr im Hamerlingsaal in Kirchberg insgesamt zehn Kinderbücher. Dabei dürfen im Anschluss jeweils drei Gratis-Exemplare des vorgestellten Buches mit nach Hause genommen werden, und die sollen nach dem Lesen an andere Kids weitergegeben werden.

Zielgruppe sind Volksschul-Kinder aus der gesamten Region zwischen der zweiten und vierten Schulstufe, wobei pro Nachmittag ein Unkostenbeitrag von 2,50 Euro (Jause) eingehoben wird. Voranmeldungen zur ersten „Kinder-Literatur-Werkstatt“ am 4. Jänner per Mail (gabriele_reimann@hotmail.com) sind möglich – und erwünscht.

Pläne für ein Museum zum Dichter Hamerling

Neben ihrem Engagement für Kinderlesungen befasst sich Gabriele Reimann derzeit auch mit Vorarbeiten zur Neueinrichtung eines Hamerling-Museums in Kirchberg. Robert Hamerling, der 1830 am Ort des heutigen Hamerlinghauses geboren worden war und später zu einem der meistgelesenen Dichter und Schriftsteller im deutschsprachigen Raum wurde, hat mehrere tausend Bücher hinterlassen.

Dieses Material sichtet Reimann derzeit in Kirchberg, während zugleich Planungen und Verhandlungen zur konkreten Ausgestaltung des Museums laufen. Ziel ist es aber, wie sie vorausblickt, den Rohdachboden des Hauses um- und auszubauen, und eine Begegnungsstätte zum Lesen & Diskutieren mit dem – wie auch immer gearteten – Museum zu verknüpfen.