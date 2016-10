„Ozapft is“ in Leopoldsdorf - Tag 2 .

Mit mehr Gästen als je zuvor an einem Eröffnungstag ging am 7. Oktober die 16. Auflage des NÖ Oktoberfest-Originals in Leopoldsdorf in der Gemeinde Reingers über die Bühne. Hier findet ihr die Fotos vom zweiten Tag.