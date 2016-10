Mit mehr Gästen als je zuvor an einem Eröffnungstag ging am 7. Oktober die 16. Auflage des NÖ Oktoberfest-Originals in Leopoldsdorf in der Gemeinde Reingers über die Bühne-

Bereits beim Bieranstich durch den Gmünder Bezirkshauptmann Johann Böhm – assistiert von VP-Bürgermeister Andreas Kozar – um 21 Uhr war im großen Festzelt kaum mehr ein Platz frei.

Neben bewährtem Oktoberfest-Bier aus dem Hause Trojan in Schrems, Weißwurst und Brez’n bringt das Organisationsteam um Siegfried Riedl heuer auch wieder einige Neuerungen.

„Schrägstes Trachtenpaarl“ wird gewählt

Ein toller Erfolg bereits am ersten Tag war etwa der eigene Bereich mit Sitzplatz-Reservierung, in dem Tanzen auf den Tischen auch ausdrücklich nicht gestattet ist. Ein neues Highlight bringt zudem das dritte Wochenende in Leopoldsdorf – wenn am 21. Oktober in Zusammenarbeit mit der Weitraer Trachtenlady Elfi Maisetschläger erstmals das „schrägste Trachtenpaarl“ gewählt wird.

