Die Regierung will das Rauchverbot kippen, im Moorheilbad Harbach wird es aber zum Standard erhoben: Ab 1. Februar wird praktisch das gesamte Haus zur rauchfreien Zone erklärt. Rauchen ist künftig nur noch in einem Raucherraum sowie in zwei Außen-Raucherpavillons gestattet.

Ergänzend wird mit 1. Februar auch beim Thema Alkohol auf die Bremse gestiegen. Alkoholische Getränke werden nicht mehr ab mittags, sondern erst ab 16 Uhr ausgeschenkt. Getränke mit mehr als 16 Volumsprozent Alkohol werden ganz aus dem Angebot genommen.

„Wir nehmen unsere Verantwortung als Gesundheitsbetrieb sehr ernst und sehen die Einführung des Rauchverbots und den maßvollen, verantwortungsbewussten Umgang mit Alkohol als positiven Beitrag zum Wohle unserer Patienten und Gäste“, rechtfertigt Geschäftsführerin Karin Weißenböck die Entscheidung.

"Mit den nun gesetzten Maßnahmen wird der eingeschlagene Weg konsequent weiter verfolgt"

Sie weist auf die Vorreiterrolle des Moorheilbades seit Jahren hin: Im Jahr 2000 hat es das erste Lebensstilzentrum Österreichs eröffnet, seit 2014 wird in Zusammenarbeit mit der Pensionsversicherungsanstalt das Programm „Gesundheitsvorsorge Aktiv“ mit Fokus auf Lebensstil-Faktoren angeboten. Weißenböck: „Mit den nun gesetzten Maßnahmen wird der eingeschlagene Weg konsequent weiter verfolgt.“

Johannes Püspök, Ärztlicher Direktor im Moorheilbad Harbach, unterstützt den Schritt vollauf. Er nennt die wichtigsten Maßnahmen für nachhaltige und langfristige Gesundheit, die auch den Patienten vermittelt werden: regelmäßige und ausreichende Bewegung, ausgewogene Ernährung, maßvoller Alkoholkonsum, der Aufbau von Stressresistenz, genügend Schlaf – und der Verzicht auf das Qualmen.