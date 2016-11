Aus dem beliebten „Schremser Musikstadl“ wird eine „Frühlingsnacht des Schlagers“. Erstmals findet diese am 31. März in der Stadthalle statt.

25 Jahre lang sorgte Raimund Weissenböck alias „Guggaberga Mundl“ für den Musikstadl, ehe er heuer am 21. März seinen Abschied bekannt gab – nach 25 Veranstaltungen mit tollen Stars und 213.000 Euro Erlös für karitative Zwecke. Aufhören solle man, wenn es am schönsten sei, meinte Mundl damals. Doch ganz aufhören kann er doch nicht. Bei der ersten Frühlingsnacht des Schlagers wird er wieder moderieren.

Karitativer Gedanke wird weitergeführt

Bereits vier Mal sorgte der Fanclub Waldviertel „Die Wörtherseer“ mit Obfrau Maria Pöll in der Stadthalle für eine „Sommernacht des Schlagers“, jetzt wird daraus die Frühlingsnacht. „Der Musikstadl hat Ende März oder Anfang April Tradition. Dazu kamen auch immer tolle Stars und wir bieten das auch. Deshalb haben wir diesen Termin gewählt“, erklärt Pöll.

Maria Pöll. | NOEN, privat

Sie kann auf bekannte Schlagergrößen verweisen, die am 31. März für Stimmung sorgen werden: Udo Wenders, Petra Frey, Marlena Martinelli, Die jungen Waldensteiner und natürlich Die Wörtherseer. „Wir planen seit Monaten und freuen uns, dass wir uns mit all diesen Größen einig geworden sind. Besonders freut es mich, dass Udo Wenders zugesagt hat – er ist Spritzenpate bei der Feuerwehr in meinem Heimatort Niedergrünbach“, betont Pöll. Der karitative Gedanke wird vom Verein weitergeführt. „Wir können das nicht in dem Ausmaß des Musikstadels, aber wir stellen den Caritas-Werkstätten in Schrems, Rastenfeld und Zwettl Karten zur Verfügung“, so Pöll.

Karten: Tel. 0664/4623250 oder mariapoell@gmx.net.