Nicht weniger als 2.384 m 2 Fensterfläche mit einem Gesamtgewicht von über 45 Tonnen verlassen Heidenreichstein bis Mitte Dezember in insgesamt zehn Lkw-Zügen in Richtung Wien: Das Parlament wird generalsaniert, zur Überbrückung werden bis Mai 2017 zwei große Holz-Pavillons am Heldenplatz und einer im Bibliothekshof der Hofburg errichtet – die 655 Fenster und 25 Eingangstüren (mit weiteren 7 Tonnen Gewicht) sind „made in Heidenreichstein“.

Wand-Elemente zur Weiterverwendung

Der Großauftrag wird in der Katastralgemeinde Kleinpertholz vom nachbarschaftlichen Gespann Böhm-Fenster (Vertrieb), Waku-Fenster (Produktion) und Glas Ziegler (Glasproduktion) mit insgesamt fast 120 Beschäftigten abgearbeitet. Dabei müssen die Teile sehr hohen Anforderungen in Sachen Sicherheitstechnik und Brandschutz genügen. Geliefert wird nicht direkt zum Provisorium, sondern zum Vitiser Treppen- und Türenbauer Schrenk. Der hat gemeinsam mit Böhm-Fenster in einem wochenlangen Prozess eine eigene Fertigungsstraße für standardisierte Holzbau-Wandelemente entwickelt, die in Waidhofen samt Fenstern vorgefertigt werden – und die in Wien nur noch in Tragwerke eingehängt werden. Nur die Türen werden im Februar vor Ort in Wien eingebaut.

Christian Böhm und Michael Dorfmeister vor ersten Spezialfenstern für das Parlaments-Ausweichquartier. | NOEN, Markus Lohninger

Auftraggeber ist die Lukas Lang Building Technologies GmbH, sie errichtet die drei Gebäude mit einer Bruttogeschoßfläche von 11.450 m² für die Totalunternehmerin Strabag. Nach der auf drei Jahre anberaumten Umbauphase des Parlaments können die Teile der Pavillons einfach abgebaut und anderweitig verwendet werden. – 80 Einfamilienhäuser würden sich daraus anfertigen lassen, heißt es aus dem Parlament.

Die Qualitätssicherung durch die kurzen Transportwege innerhalb des Fertigungsprozesses von der Glaserzeugung bis zum Einbau bei der Firma Schrenk sei wesentliches Kriterium dafür gewesen, dass die Waldviertler Kooperation unter Federführung von Stefan Schrenk den Zuschlag für den Auftrag erhalten habe, sagt Böhm-Fenster-Prokurist Michael Dorfmeister. Böhm-Fenster erziele damit einen „willkommenen Umsatz im Herbst. Abgesehen davon freut es uns, Teil eines solchen Projektes sein zu dürfen – das zeigt, dass wir auch mit sehr namhaften Mitbewerbern mithalten können.“ Insgesamt bringt der Auftrag Böhm-Fenster bei einem Jahresumsatz von etwa 7 Millionen Euro einen zusätzlichen Umsatz von fast 500.000 Euro.

Auch Geschäftsführer Christian Böhm ist „stolz auf den Auftrag“, der auch aus dem Zusammenschluss seines Betriebes und der Firma Schrenk bei der Initiative „Waldviertler Handwerker“ resultiere. Böhm: „Die Kontakte innerhalb des Waldviertels werden immer stärker. Es entstehen Partner- und Freundschaften.“

Die Initiative hält Christian Böhm auch deshalb für besonders wertvoll, weil der Waldviertler Handwerker im Großraum Wien noch außerordentlich hoch geschätzt werde.

Waldviertler Monteure als Qualitäts-Merkmal

„Die Monteure stehen beim Endkunden, sie sind draußen der wirkliche Prüfstein für ein Unternehmen. – Unzählige Privatkunden bestätigen uns in Anrufen und Briefen, wie zufrieden sie mit unseren Handwerkern sind“, sagt Böhm. Daher übernimmt er Fensterlieferungen in alle Teile der Welt, verfolgt aber seit Jahren vorrangig eher das Ziel, ein „Rundumservice“ von der Fensterproduktion bis zum Verputzen und zur besenreinen Übergabe anzubieten.

Daher sind mehr als die Hälfte der 36-köpfigen Belegschaft echte Waldviertler Monteure – wobei Verstärkung in dem Bereich immer gesucht wird. Kündigt sich doch bereits das nächste große Projekt in Zusammenarbeit mit Schrenk – diesmal im Bildungsbereich – an. „Es geht weiter“, krempelt Michael Dorfmeister die Ärmel hoch.