Das Wald4tler Hoftheater in Pürbach geht mit Peter Turrinis "Josef und Maria" in den Advent. Das "Weihnachtsmärchen für Erwachsene" hat am 1. Dezember Premiere, teilte die Bühne am Dienstag mit. Bis zum 16. des Monats stehen zehn weitere Vorstellungen der Eigenproduktion auf dem Programm. Es spielen Susanne Altschul und Willy Höller.

Heiliger Abend kurz vor Ladenschluss: Weihnachtliche Dauerschleifenmusik tönt aus den Lautsprechern, während die letzten einkaufswütigen Menschen aus dem Kaufhaus eilen, um es rechtzeitig zum Fest im Kreis ihrer Lieben zu schaffen. Zwei einsame Seelen bleiben inmitten der glitzernden Konsumwelt zurück: die Gelegenheits-Putzfrau Maria, von der Familienfeier ihres Sohnes ausgeladen, hofft mit Arbeit dem Alleinsein ausweichen zu können. Doch das Schicksal hat Anderes im Sinn, und so gesellt sich Aushilfswachmann Josef an ihre Seite, der die Heilige Nacht lieber im Kaufhaus als einsam in seinem Zimmer verbringt.

Ausgehungert und enttäuscht vom Leben beginnen die beiden betagten "Ausgestoßenen" ein zunächst zögerliches Gespräch. Verlorene und bewahrte Träume, heimliche Sehnsüchte, gescheiterte Lebensentwürfe, Weinbrand und Tango sind die Zutaten dieser Weihnachtsgeschichte. Für das Wald4tler Hoftheater zählt "Josef und Maria" zu Turrinis "schönsten und berührendsten Theaterstücken".