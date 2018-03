Für eine Heidenreichsteinerin und einer Litschauerin brachte der Mittwochmorgen (21. März) eine ganz besondere Überraschung. Von ihren Autos der Marke Skoda fehlten alle vier Winterräder samt Alufelgen.

In Litschau schraubten die bisher unbekannte Täter schraubten die vier Räder vom Skoda Rapid der im Carport vor dem Wohnhaus am Grabenweg abgestellt war. Die Täter bockten das Fahrzeug mit Mauerziegeln auf, montierten die Reifen ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Radbolzen und Schraubenabdeckungen blieben am Tatort zurück. Der genaue Schaden finanzielle Schaden ist noch unbekannt.

Genauso war es in der Kautzener Straße in Heidenreichstein. Auch hier wurden die Winterräder samt Alu-Felgen von einem Skoda Yeti gestohlen. Dieses Fahrzeug wurde auf zwei Europaletten aufgebockt, die die Täter vom gegenüberliegenden Installateurbetrieb Apfelthaler geholt haben. Ein Zusammenhang mit dem Vorfall in Litschau ist mit großer Wahrscheinlichkeit anzunehmen.