Mit einem starken Andrang auf Reisedokumente wird im Jahr 2017 gerechnet. Im Bezirk Gmünd verlieren im nächsten Jahr 5.100 Reisedokumente (Reisepässe, Personalausweise, Kinderpässe,...) ihre Gültigkeit.

Hauptgrund dafür, dass 2017 mehr Reisedokumente ablaufen, ist, dass vor zehn Jahren die ersten biometrischen Pässe ausgestellt wurden, deren Gültigkeit 2017 abläuft. Außerdem wurden im Juni 2012 die ersten „Kinderpässe“ ausgestellt. Da die Gültigkeitsdauer von Pässen für Kinder von zwei bis zwölf Jahren fünf Jahre beträgt, laufen auch hier zahlreiche Dokumente 2017 ab.

Größere Nachfrage in Vorurlaubszeit

Bezirkshauptmann-Stellvertreterin Martha Haselsteiner appelliert daher an die Bevölkerung, sich rechtzeitig um neue Reisedokumente zu kümmern. Die BH Gmünd ist aber für die Ausstellung der Reisedokumente gewappnet, so Haselsteiner, denn: „Es gibt jedes Jahr in der Vorurlaubszeit eine größere Nachfrage nach Reisedokumenten, auf die wir uns jedes Jahr neu einstellen.“

In einem „normalen Jahr“ werden laut Haselsteiner von der BH Gmünd 2.200 bis 2.500 Reisedokumente ausgestellt. Viele Gmünder deckten sich aber schon im Jahr 2016 mit neuen Dokumenten ein, heuer wurden bisher bereits 3.385 neue Dokumente ausgestellt.