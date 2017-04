Unfall mit Stapler: Geschäftsführer schwer verletzt .

Aus dem toten Winkel trat am Mittwochvorrmittag der Geschäftsführer des Sägewerks Eschelmüller in Rothfarn (Gemeinde Großschönau) in den Weg eines Staplerfahrers, der in der Produktionshalle gerade ein Paket Holz beförderte. Obwohl der Fahrer sofort anhielt, war Ernst Eschelmüller bereits mit einem Bein unter ein Rad geraten.