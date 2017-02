Das Brauhotel am Weitraer Rathausplatz putzt sich heraus: Der Betriebsurlaub des Hauses bis 16. Februar wird dazu genutzt, das Kaffeehaus vom Boden bis zur Decke zu erneuern, bis zum Start der Freiluft-Saison sollen dann auch die beiden Außenterrassen abgetragen und komplett neu aufgebaut werden.

Der Zahn der Zeit

Der Zahn der Zeit habe an beiden Einrichtungen genagt, erklärt Viktoria Magenschab – Prokuristin im Brauhotel-Mutterbetrieb Moorheilbad Harbach – die Schritte. Im Jahr 1988 war von der Brauhotel Weitra GmbH der Gastro-, ein Jahr später auch der Hotelbetrieb eröffnet worden. Magenschab: „Café und Terrasse stammen großteils noch aus dieser Zeit.“

Gemütlich, freundlich und hell ist das neue Kaffeehaus geplant, die gedankliche Verbindung des künftigen Cafés „Hopfenstüberl“ mit dem Komfort und Charme des Restaurants „Hopfenstube“ soll geschaffen werden. Zugleich werden zur Wiedereröffnung am 17. Februar in der Raummitte zwei Stehtische mit Barhockern zum gemütlichen Kaffeehaus-Tratsch einladen. Rundherum sollen künftig entlang eines an den Mauern durchgehenden Sitzbandes einzelne Sitzgruppen variabel – etwa für Feiergesellschaften – arrangiert werden können. An die 50.000 Euro werden alleine für das neue Hopfenstüberl in die Hand genommen.

Lebendige Braukultur im hauseigenen Keller

Generell sieht Prokuristin Magenschab das Brauhotel Weitra auf einem guten Weg, 2016 sei ein gutes Jahr gewesen. Das Hotel habe unter anderem vom kräftigen Plus beim Schloss-Festival profitiert, sei aber auch außerhalb der Hochsaison gut ausgelastet gewesen. Bier gebraut wird im Keller des ehemaligen Hofbräuhauses – das 1499 erstmals urkundlich erwähnt wurde und im 17. Jahrhundert eine von 35 (!) Weitraer Brauereien beherbergte – freilich auch.

Der Schremser Braumeister Karl Theodor Trojan kredenzt hier neben den ganzjährigen Sorten „Weitraer Brauhaus Bio-Bier“ und „Weitraer Brauhaus Weizenbier“ auch saisonal wechselnde Spezialbiere. Am 17. Februar wird demnach mit dem hellen Weizenbock gestartet, ab Juni gibt es das Johannisbeer-Bier, ab September das Kirschbier und im November und Dezember den Schwarzen Bock.

Diese durch die kleine Gasthaus-Brauerei mögliche Abwechslung, auch in Verbindung mit Gourmet-Terminen im Restaurant, sieht Viktoria Magenschab als zugkräftiges Argument für einen wesentlichen Kundenkreis, das Haus in regelmäßigen Abständen aufzusuchen.