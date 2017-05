Zwischenfall im Gmünder Asylquartier in der Breitenseer Straße: Ein - nur zu Besuch weilender - afghanischer Asylwerber zerstörte in der Nacht auf Samstag Teile der Wohnungseinrichtung. Der Mann war stark alkoholisiert. Beschädigt wurde das Mobiliar in Küche und Badezimmer, auch die Fensterscheibe des Schlafzimmers wurde zertrümmert.