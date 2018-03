Die Post bringt ja laut Selbstbeschreibung allen was – und eigenmächtig abholen kann man neuerdings in einzelnen Postfilialen auch den Fahrschein für eine Zugfahrt mit den Bundesbahnen ÖBB.

Was auf den ersten Blick nach einem Service-Plus für den Fahrgast aussieht, könnte sich auf den zweiten Blick als Schaden erweisen: dann nämlich, wenn ein Bahnhof mit ohnehin aktivem Kundenschalter auf die Öffnungszeiten einer nahen Postfiliale zugreift. Genau das ist im Rahmen eines Pilotprojektes in Gmünd der Fall. Welches Motiv sollte es an einem solchen Ort für einen solchen Schritt geben – außer der Idee, der Post eines Tages den persönlichen Ticketverkauf ganz „umzuhängen“?

Einigkeit: Resolution für Ausbau statt Abbau

Die Gemeindepolitik steigt schon mal prophylaktisch auf die Barrikaden. Bei Erfolg der vorerst parallel in Post und im eben erst um einen Millionen-Euro-Betrag runderneuerten Bahnhof betriebenen Vertriebsstellen sei nämlich angedacht, die Personenkassa am Bahnhof mit 2019 ganz zu schließen, verlas ÖVP-Bürgermeisterin Helga Rosenmayer am Montagabend im Gemeinderat eine Resolution an Land Niederösterreich, ÖBB und Verkehrsverbund Ostregion (VOR): „Das wäre eine massive Verschlechterung, die nicht toleriert werden könnte.“ Quer durch alle Fraktionen wurde die Resolution, in der statt einem drohenden Abbau der Ausbau des Service-Charakters am Bahnhof gefordert wird, daher einstimmig verabschiedet.

Seitens der ÖBB dementiert Sprecher Christopher Seif auf NÖN-Nachfrage konkrete Pläne zur Schließung der Personenkasse. „Die ÖBB-Reisezentren und Personenkassen sind uns sehr wichtig, da sie den direkten Kundenkontakt entsprechend pflegen können“, sagt er. Aber: Man sei „zum wirtschaftlichen Handeln verpflichtet“. Daher würden die Standorte laufend gründlichen Evaluierungen unterzogen und künftige Entwicklungen eingeschätzt. Vorerst könne über tatsächliche Änderungen „keine valide Aussage getroffen werden“.

ÖBB: Tickets teils nur noch über Partner

Generell sei mit dem Pilotprojekt, so Seif, in eine „neue Phase der Kundenbetreuung“ gestartet worden, durch die man sich breiter aufstellen und flächendeckenden Ticketkauf ermöglichen wolle. Durch „Vertriebsverschränkungen“ erweitere die Post ihr Portfolio und die ÖBB ihre Vertriebskanäle. „Das hat auch für die Kunden Vorteile: attraktive Öffnungszeiten und die Möglichkeit, ein Ticket oft direkt im Ort zu kaufen“, betont Seif. Dennoch geht er davon aus, dass einzelne Standorte künftig ausschließlich von Vertriebspartnern betrieben werden.

In Gmünd würde, wie Stadtchefin Rosenmayer mahnte, ein fixes Abwälzen der Vertriebsstelle auf die Post auch eine Beschränkung auf die Öffnungszeiten der Post nach sich ziehen. Und diese entwickelten sich zuletzt eher zurück als nach vor.

Außerdem: Die Kundenberatung, an der auch vier Dienstposten der ÖBB hängen, drohe dann verloren zu gehen. SPÖ-Stadtrat Michael Bierbach, selbst ÖBB-Bediensteter, teilte die Bedenken – zumal Ankommenden im Fall einer Schalterschließung auch der erste Ansprechpartner in Gmünd verloren gehe.

Vor einer allfälligen Änderung gehe man jedenfalls auf die Gemeinde zu, versprechen die ÖBB.