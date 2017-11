Die Frau war gegen 21.50 Uhr auf der L 8207 am Hartberg von Schrems kommend in Richtung Gebharts unterwegs. Etwa 100 Meter vor der Zufahrt zum Steinbruch der Firma Kammerer geriet sie laut Polizei in einer Linkskurve ins Schleudern und kam rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen wurde um die eigene Achse geschleudert und prallte schließlich gegen einen Baum.

Die junge Frau wurde dabei unbestimmten Grades verletzt.