Abfischen am Höfentöckteich .

Am 5. November war es nun endlich so weit – im Beisein zahlreicher Helfer und Zuseher wurde der Höfentöckteich abgefischt. Nur noch an der tiefsten Stelle, unmittelbar vor dem „Zapfen“, blieb eine bis zu 1,5 Meter tiefe Wasserfläche.

Die Fischer zogen mit dem Netz immer näher ans Ufer heran, das Wasser begann zu „kochen“ – wie es in der Fischersprache heißt, wenn die Fische eng zusammen an der Oberfläche plätschern.

Riesige Zander, bis etwa 90 cm Länge, wurden als erstes heraussortiert, danach kam der Rest in die Bottiche und wurde sortiert. Stolz wurde der Fang an die Weiterverwerter übergeben. Der Obmann des Fischereiclubs Schrems, Markus Pixa, ist mit der Ernte zufrieden und war froh, dass das Wetter trocken blieb – die kühlen Temperaturen waren zu überwinden.