Um die Flüchtlinge im Ort zu integrieren, sie zu beschäftigen und auch die österreichische Kultur zu vermitteln, hat sich der Verein „Miteinander in Schrems“ gefunden (die NÖN berichtete).

Nun hat Hobby-Koch Karl Tröstl für in Schrems lebende Flüchtlinge den Beginn eines Kochkurses gestartet. Am 27. Oktober kochte der NÖN-Mitarbeiter mit rund zehn Flüchtlingen im Kreativraum, den Heini Staudinger in der ehemaligen BIPA-Filiale am Hauptplatz eingerichtet hat, eine Kürbissuppe.

In regelmäßigen Abständen soll den Flüchtlingen nun die österreichische und vor allem die Waldviertler Küche näher gebracht werden. Im Gegenzug sollen die aus fernen Ländern kommenden Personen zeigen, wie sie ihre Speisen zubereiten.

„Es geht dabei darum, von einander zu lernen“, so Tröstl. Neben dem Kennenlernen der jeweils anderen Küche ist das Erlernen der Sprache ein positiver Nebeneffekt dieser Beschäftigung. Der nächste Termin findet am 10. November um 15.30 Uhr statt, dabei wird eine Waldviertler Kartoffelsuppe zubereitet. Zum Mitmachen ist jeder eingeladen, der am gegenseitigen Kennenlernen interessiert ist.

Dass die Kürbissuppe bei den Gästen angekommen ist, beweise die Tatsache, dass die fleißigen Köche nach getaner Arbeit und der ersten Verkostung gleich weitere Gäste kontaktierten, die sich ein Teller Suppe nicht entgehen lassen wollten, so Tröstl.

Aber auch weitere Projekte sind im Kreativraum am Laufen. Der von Gebäudebesitzer Staudinger eigens angestellte Projektmanager Mike Veselka ist laufend auf der Suche nach neuen Ideen, um in dem Gebäude Einheimischen und Flüchtlingen eine optimale Freizeitbeschäftigung zu bieten. So gibt es Klöppel-Kurse oder gemeinsame Singstunden.