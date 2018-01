Ein dreitägiger Workshop mit dem preisgekrönten Bregenzer Architekten und Holzbau-Pionier Roland Gnaiger hat gefruchtet: In den Tagen vor Weihnachten ist, wie „Waldviertler“-Chef Heini Staudinger sagt, die definitive Entscheidung über den großflächigen Ausbau des „Gea-Hotel zur Sonne“ am Schremser Hauptplatz und über den Ablauf der Planungsphase gefallen. Dabei soll bereits im Jänner aktiv auf die Bevölkerung zugegangen werden, um die Bedürfnisse für den geplanten Saal-Neubau oder den gastronomischen Bereich berücksichtigen zu können. Der Baustart soll spätestens im Frühjahr 2019 erfolgen.

Wollen das bis zu sieben Millionen Euro schwere Hotel-Projekt am Schremser Hauptplatz jetzt definitiv anpacken: die Geschäftsführer Paul Tritscher, Sylvia Kislinger und Heini Staudinger, Architekt Roland Gnaiger von der Kunstuniversität Linz und Michael Kislinger (von links). | NOEN, privat

Heini Staudinger hat das stillgelegte „Hotel Post“ ja wie berichtet Anfang 2013 erworben, reaktiviert und für einen siebenstelligen Euro-Betrag weitgehend saniert. Alle 30 Zimmer wurden auf moderne Gea-Standards gehoben. Danach erwarb er das ans Hotel anschließende Gebäude der ehemaligen Fleischerei Ramharter, ging via NÖN mit ambitionierten Plänen für einen Ausbau des nunmehrigen „Hotel zur Sonne“ zum Vierkanter ab 2016 an die Öffentlichkeit. Danach köchelte das Thema einmal mehr, einmal weniger, wurden Konzepte entworfen und begutachtet. Für die finalen Schritte fehlte aber, wie der Firmenchef schließlich einräumte, vor lauter Arbeit schlicht die Zeit.

„Es ist ein Vergnügen, einen Prozess zu steuern, bei dem das Ziel nicht maximale Rendite, sondern ein belebender Impuls ist.“ Uni-Professor Roland Gnaiger

Damit soll mit einem nun eingeleiteten Konkretisierungs-Prozess, der von Uni-Professor Gnaiger selbst steuernd begleitet wird, Schluss sein. „Es kursieren viele Ideen, die aber teils vage sind. Ziel ist es, diese auf den Punkt zu bekommen und so zu übersetzen, dass sie in ein architektonisches Programm gesetzt werden können“, sagt dieser. Vom Projekt an sich ist er begeistert: „Es ist ein Vergnügen, einen Prozess zu steuern, bei dem das Ziel nicht maximale Rendite, sondern ein den Ortskern belebender Impuls ist.“ (mehr auf Seite 6!)

Angedacht ist laut Staudinger, die Fläche des großen Saals auf etwa 250 m² zu verdoppeln. „Dabei trifft alte Bausubstanz auf jüngere. Der Saal wird daher wahrscheinlich neu gebaut werden müssen“, sagt er. Wer den kreativen Querdenker kennt, der weiß, dass Ideen schon jetzt zur Genüge vorhanden sind. Er will aber einen Raum schaffen, der den Bedarf unterschiedlichster Gruppen – von der Musikanlage und ausreichendem Platz für Tanzgruppen über Matten für Bewegungsgruppen zur Bühne für die Musikkapelle – erfüllen kann. Staudinger: „Daher möchten wir der Bevölkerung die Gelegenheit geben, an das zu denken, woran wir nicht denken, und zu sagen, was sie sich von einem modernen Bau erwartet.“

Wirtshaus wird „größtes Wohnzimmer Europas“

Genauso sollen, wie der für das Projekt verantwortliche Co-Geschäftsführer Paul Tritscher sagt, drei Seminar- und zwei Gruppenräume, ein Foyer und am Ort des Wirtshauses „eine Art Lounge quasi als größtes Wohnzimmer Europas“ entstehen. Das Restaurant soll folglich an neuer Stelle in zeitgemäßem Stil neu gebaut werden.

Tritscher berichtet von einem straffen Zeitplan. Noch im Jänner sollen Gespräche mit Nachbarn, Vereinsvertretern und Stadtgemeinde geführt und eine öffentliche Abschluss-Veranstaltung mit Moderation abgehalten werden. Die Anliegen sollen in die für Februar geplante Ausschreibung für den Architekten-Wettbewerb einfließen. Eine Jury soll die Ergebnisse bis Mai bewerten und dann die Detailplanung veranlassen. Spätestens Anfang 2019 soll der Um- und Ausbau schließlich starten.

Der vor Weihnachten angestoßene Prozess soll laut Heini Staudinger auch Klarheit über die definitive Erweiterung des Wohnbereiches geben. Fix ist aus seiner Sicht, dass die Zahl der Gästezimmer von 30 auf etwa 70 mehr als verdoppelt wird. Zusätzlich sollen, wie es schon anno 2015 angedacht war, moderner Wohnraum für Mitarbeiter der Waldviertler Werkstätten sowie weitere „14 bis 18 Einheiten für ältere Menschen“ inklusive Aufzug entstehen. Letzteres sieht er nicht als Konkurrenz zum Seniorenwohnhaus: „Es soll ein Angebot an Menschen mit Sehnsucht zum Land im Alter sein, die zugleich die Infrastruktur eines Hotels mit Wirtshaus nutzen möchten.“ In finanzieller Hinsicht kehrte der 64-Jährige tendenziell zum ursprünglich angedachten Investitions-Rahmen zurück – „es wird sich im Bereich zwischen sechs und sieben Mille abspielen“.