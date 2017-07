Auf die leidgeprüften Schremser kommen auch im Spätsommer und Herbst einige Baustellen zu. Die Firma Leyrer+Graf wird in der Grenzgasse, der Arbeiterstraße, dem Heumühlweg und der Franz-Sillger-Gasse Arbeiten, die Gesamtkosten von 145.000 Euro ausmachen, durchführen.

In der Grenzgasse und der Arbeiterstraße wird dabei laut SPÖ-Stadtrat Michael Preissl eine Generalsanierung stattfinden. Am Heumühlweg und in der Franz-Sillger-Gasse soll es hingegen nur eine Oberflächensanierung geben.

Mit den Arbeiten wird aber bis Ende August oder sogar September gewartet, bis die „anderen Baustellen in und um Schrems beendet sind, um nicht noch mehr Chaos zu verursachen“, erklärt Preissl.

Ebenfalls noch im Sommer soll auch die Beleuchtung im Stadtpark erneuert werden. Dabei sollen nicht nur neue Lampen mit LED-Leuchten errichtet werden, sondern auch Arbeiten an der Kabelverlegung durchgeführt werden.

Da im heurigen Budget dafür nur eine erste Etappe untergebracht werden konnte, soll eine zweite Etappe dann 2018 durchgeführt werden. Die Kosten für den Auftrag, der an die Schremser Firma Meindl vergeben wurde, belaufen sich auf 38.000 Euro. Weitere 10.000 Euro sollen für die Baggermiete, Asphaltierungsarbeiten sowie in Eigenleistungen der Bauhofmitarbeiter fließen.