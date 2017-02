In der Granitstadt läuft bis Sommer ein „Probebetrieb“ für eine Vorverlegung der Begräbnis-Beginnzeit zwischen Montag und Donnerstag von 14 auf 13 Uhr. Die nicht unumstrittene Neuerung muss noch die Gremien und demnächst den Gemeinderat passieren.

„Dabei wird sich zeigen, ob die Änderung Zustimmung findet“, sagt SPÖ-Bürgermeister Karl Harrer. Er erklärt den Grund für den Schritt durch neue Arbeitszeiten der Bauhof-Mitarbeiter seit Jänner, durch die nun Überstunden bei späteren Begräbnissen anfallen würden. Mit allen Zuständigen wie Pfarrer, Organist oder Musik sei gesprochen worden. „Da haben wir vereinbart, dass wir die neuen Beginnzeiten einmal probieren werden“, so Harrer. Im Sommer soll dieser Versuch evaluiert werden.

Ministranten zum neuen Termin in der Schule

Pfarrer Herbert Schlosser hat, wie er sagt, seine „Bedenken dazu beim Bürgermeister und der Stadtamtsdirektorin mehrfach geäußert. Jetzt müssen wir schauen, wie es gehen wird“, sagt Schlosser der NÖN.

Aus der Sicht der Pfarrgemeinde bringt die Vorverlegung der Beginnzeit mehrere Probleme – vor allem hinsichtlich der Organisation von Ministranten. Schlosser: „Die sind um diese Zeit noch in der Schule.“ Sollte die Organistin, die die Begräbnisgottesdienste musikalisch umrahmt, keine Zeit haben, gebe es keinen Ersatz, denn: Der Ersatzorganist ist Lehrer in Litschau, kann um 13 Uhr ebenfalls schwer in Schrems sein. Auch für Kaplan Christoph Weiss bedeutet die verfrühte Beginnzeit Stress – er unterrichtet bis 12.30 Uhr. Schlosser fürchtet, dass Begräbnisse künftig „nicht mehr so feierlich wie bisher sein könnten“, wenngleich er trotz der unterschiedlichen Ansichten die gute Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und Kirche hervorhebt.

Für Bestatter Roland Köck ist die Vorverlegung nicht nachvollziehbar. „Für uns Bestatter spielt die Beginnzeit eines Begräbnisses keine Rolle, aber es wird nicht nur bei den Ministranten zeitmäßig problematisch, auch die Mitglieder des Kirchenchores oder einer Musikkapelle sind dadurch im Stress, wenn sie bis mittags arbeiten müssen“, sagt er: Köck betont, dass es für Beschäftigte in den großen Schremser Betrieben künftig schwer werde, an Begräbnissen von Arbeitskollegen teilzunehmen.

Für die nahen Angehörigen der Verstorbenen bedeutet diese Änderung auch, dass sie schon gegen 12 Uhr in der Kirche sein müssen. „Ein halber Urlaubstag für ein Begräbnis wird sich da nicht ausgehen“, meint Köck.