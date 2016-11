Wenn Heini Staudinger zu Hausmessen der Waldviertler Werkstätten lädt, dann steht traditionell halb Schrems aufgrund des Besucherzustroms aus allen Himmelsrichtungen Kopf – und kündigt sich in regelmäßigen Abständen Arbeit für die Bezirkshauptmannschaft Gmünd an.

Mehrfach hat die NÖN über Ärger mit Umleitungen, Geboten, Verboten oder Anzeigen gegen Falschparker (im März 2014 waren es 39) berichtet, Bezirkshauptmann Johann Böhm und auch Staudinger beteuerten wiederholt ihren Willen zur Konsenssuche.

Dennoch bescherte die Hausmesse am ersten Oktober-Wochenende dem Zwist ein neues Kapitel: Weil sich Staudinger weigerte, Halte- und Parkverbotstafeln rund ums Messegelände in der Niederschremser Straße aufzustellen, flatterte ihm nun eine Strafverfügung über 150 Euro ins Haus. Zahlen will der „Schuh-Rebell“ nicht – eher will er es im Fall der Fälle, wie er zur NÖN sagt, auf eine Pfändung ankommen lassen.

Böhm: „Verhandlungs-Ergebnis einstimmig“

„Irgendwann reicht es“, hält Heini Staudinger nämlich fest: „Schluss mit unsinnigen Auflagen und Schikanen. Denn wir brauchen euch als Staats‚diener‘ und ihr braucht uns als funktionierende, regionale Betriebe.“

Er lasse sich nicht für etwas Vernünftiges strafen, ergänzt der Geschäftsführer: „Indem wir uns nicht an die Vorschriften gehalten haben, haben wir etwas Gutes bewirkt.“ Statt Tafeln aufzustellen, die entsprechend der Überlegungen einer siebenköpfigen Kommission den Verkehrsfluss regeln hätten sollen, hätten drei seiner Mitarbeiter an allen drei Messetagen permanent zur Entschleunigung und zum gütlichen Nebeneinander aller beigetragen.

Das habe, so Staudinger, freundliche Begegnungen ermöglicht und keine einzige Beschwerde nach sich gezogen. Unter anderem 4.900 verkaufte Paar Schuhe an dem Wochenende hätten zum Überleben der Firma beigetragen.

Bezirkshauptmann Johann Böhm will sich zum Disput im Detail nicht mehr äußern. Er hält aber fest, dass bei der Verkehrs-Verhandlung im Vorfeld auch Staudinger anwesend gewesen sei: „Das Verhandlungs-Ergebnis war einstimmig, also soll er sich auch daran halten.“ Verzichte Staudinger auf einen Einspruch gegen die Strafverfügung, so werde es eben auf eine Vollstreckung hinauslaufen.

Staudinger sieht den Eklat als Spitze des Eisbergs. Kleinbetriebe würden mit oft schikanösen und sinnlosen, häufig überflüssigen und teuren Auflagen „gequält, die kleinsten – Wirte und Kaffeehäuser – werden am schärfsten verfolgt“. In seinem Betrieb hätten „hysterische Sicherheitsvorschriften“ vier funktionierende Aufzüge vernichtet (Schaden: über 200.000 Euro), die Kostenschätzung zur Dachsanierung am ehemaligen Parkkindergarten (wo ein Gea-Seminarzentrum geplant ist) habe sich wegen verschärften Vorschriften auf 250.000 Euro verfünffacht.

Heini Staudinger will das Thema bei einer öffentlichen Veranstaltung mit Verkehrs-Experten diskutieren. „Möglichst weit weg vom Milieu der Wichtigtuerei und Schikanen.“