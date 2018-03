Der Erneuerungsprozess bei Elk schreitet nach der Hinzunahme zweier weiterer Geschäftsführer, dem neuen Gehaltsschema in der Produktion, neuen Kundencentern und dem Wechsel zum neuen Komplettausstatter Hilti für Arbeitsgeräte weiter voran: Der Fertighaus-Marktführer mit Sitz in Schrems hat mit Nina Fietz eine neue Leiterin für den Bereich „Human Resources“. Die neue Personal chefin für fast 1.200 Mitarbeiter kommt passenderweise direkt aus der Granitstadt.

Thomas Scheriau, selbst seit einigen Wochen Geschäftsführer für Produktion und Personal, freut sich über die berufliche Rückkehr der 44-Jährigen in die Heimat, wo sie privat wegen der Übernahme einer Zahnarztpraxis durch ihren Gatten in Zwettl bereits zuvor wieder Fuß gefasst hatte. „Nahezu drei Viertel unserer Mitarbeiter stammen aus der Region“, sagt er: „Deshalb sehe ich es als doppelten Gewinn, dass wir mit Frau Fietz eine zertifizierte und erfahrene Personalmanagerin direkt aus der Region für diese Aufgabe gewinnen konnten!“

"Ich freue mich auf die Herausforderung"

Die studierte Wirtschaftspädagogin stieg vor 20 Jahren bei der „Mobilkom Austria“ (heute A1-Telekom) im Finanzbereich ein, kurz darauf war sie Abteilungsleiterin. In der Folge wirkte sie am Aufbau der Firmentöchter „Vipnet“ (Kroatien) und „Mobilkom Liechtenstein“ mit, war zugleich Consulterin bei „client24“.

Nina Fietz war nach der Geburt ihrer beiden Kinder Mitautorin des Schulbuchs „Wirtschaft verstehen – Zukunft gestalten“, ließ sich zur HR-Managerin zertifizieren, absolvierte eine Coachingausbildung und ist auch zertifizierte Ernährungsmanagerin. Bei A1-Telekom war sie bis 2013 in Wien in der Personal- und Organisationsentwicklung tätig, ehe sie in ihre Heimat zurückkehrte. Zuletzt arbeitete sie als Trainerin.

Bei Elk will Fietz nun ihre „langjährige Führungserfahrung und mein Personal-Know-how einbringen. Ich freue mich auf die Herausforderung, die Expansionspläne von Elk auf Mitarbeiter-Seite zu unterstützen.“