Im Juni des vergangenen Jahres wurde der Verein „Miteinander in Schrems“ offiziell gegründet – das war Anlass, nun zu einem gemütlichen Fest mit Kaffee, Kuchen und anderen Köstlichkeiten einzuladen.

Vor einem Jahr haben sich einige Personen zusammengefunden, die den bereits in Schrems anwesenden Asylwerbern helfen wollten. Diese Gruppe von Freiwilligen begann mit den ersten Schritten, den Flüchtlingen auf dem Weg zur Integration beizustehen. Einer der Schwerpunkte war und ist immer noch, diesen Personen im Rahmen eines Deutschunterrichtes die Sprache und dann auch das Lesen und Schreiben beizubringen.

Als erste Unterkunft für die Vereinstätigkeit stellte Bürgermeister Karl Harrer (SPÖ) damals den ungenutzten Bergkindergarten zur Verfügung, wo drei Mal wöchentlich Deutschunterricht stattfindet, den sehr viele der Flüchtlinge gerne nutzen. Viele der Asylwerber beherrschen nach nur wenigen Monaten die deutsche Sprache sehr gut und so mancher schreibt auch schon fleißig in Deutsch. So etwa Theo Roshan – er ist auch bei der Feuerwehr Schrems aktiv tätig und hat am 28. Juni, am Tag des Festes „Ein Jahr Miteinander“, dank der Bemühungen der freiwilligen Helfer die Aufnahmeprüfung für die Handelsschule positiv abgeschlossen. „Ich habe schon so viel gelernt, dafür bin ich sehr dankbar und ich möchte nach dieser Schulausbildung hier in Österreich als Kranken- oder Altenpfleger arbeiten“, meint der sympathische Afghane.