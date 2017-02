Nach wie vor ist der „Probebetrieb“ mit den neuen Begräbnis-Beginnzeiten zwischen Montagen und Donnerstagen ein Thema in Schrems, das heftig diskutiert wird. Die Bestattungen beginnen da derzeit schon um 13 statt um 14 Uhr (die NÖN berichtete).

Der Friedhofs-Ausschuss des Gemeinderates soll sich dazu dem Vernehmen nach vorige Woche einstimmig gegen die Vorgehensweise ausgesprochen haben – also inklusive aller dort vertretenen SPÖ-Mandatare.

Bürgermeister Karl Harrer (SPÖ) will allerdings an dem Plan festhalten: „Das Pilotprojekt läuft bis Juni, das wurde mit allen Beteiligten abgesprochen. Man muss gewisse Sachen einmal ausprobieren, sich dabei die nötige Zeit lassen, und dann entscheiden.“ Die Entscheidung im Juni solle jedenfalls, so Harrer weiter, gemeinsam getroffen werden.

Klar gegen eine Beibehaltung der Frist spricht sich auf NÖN-Nachfrage Stadtrat David Süß (ÖVP) aus, der auch Vorsitzender des Friedhofsausschusses ist. „Man sieht, dass das nicht dem Willen der Bevölkerung entspricht, der Unmut ist groß.“ Man solle deshalb die Probezeit gleich einstellen: „Lieber gleich einen Rückzieher machen und das Gesicht wahren“, so Süß.