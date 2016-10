Bereits zum dritten Mal wurde am Gmünder Stadtplatz zum Saisonauftakt der Metzgerbar das Metzgerfest veranstaltet. Im Zuge des Festes fand die Präsentation des neuen Rock-Legenden-Kalenders des Karikaturmalers Christian Stellner statt. Einige seiner Karikaturen waren beim Fest zu sehen.

Für diesen Kalender, von dem 4.000 Exemplare gedruckt wurden, fertigte der gebürtige Waldensteiner, der nun in Schrems lebt, Bilder von Musikern an. Darunter finden sich bekannte Stars wie Rolling Stones-Frontman Mick Jagger, U2-Sänger Bono, Tina Turner oder Madonna. Wie lange er dafür gearbeitet hat, sei schwer zu sagen: „Manchmal arbeite ich intensiv an meinen Karikaturen, manchmal beschäftige ich mich eine ganze Woche auch nicht damit“, so der hauptberufliche Versicherungskaufmann.

Spezialisiert auf Porträtkarikaturen

Stellner beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit dem Zeichnen von Karikaturen. Spezialisiert ist er auf Porträtkarikaturen. So hat er etwa Barack Obama, Heinz Fischer, Arnold Schwarzenegger oder David Alaba gezeichnet. Letzterer besitzt diese Zeichnung mittlerweile übrigens selbst. Auch Kalender hat er schon gestaltet. Der Rock-Legenden-Kalender ist allerdings der erste, der in Kooperation mit dem renommierten Ueberreuter-Verlag entstand.

Einige Werke von Stellner wurden in verschiedenen Magazinen und Zeitungen veröffentlicht. Zum Beispiel erhielt er einen Auftrag von der Zeitschrift Eclipsed, eine Karikatur zum 70. Geburtstag von Simon & Garfunkel anzufertigen. 2006 war sein Werk von der brasilianischen Fußballlegende Ronaldinho am Cover der Sportwoche. Außerdem erhielt er Aufträge von Zeitschriften wie Kicker, Rock Magazin oder der Wiener Zeitung. Auch für die NÖN Gmünd fertigte Stellner von 2005 bis 2007 Karikaturen an.

An anderen Projekten arbeitet Stellner derzeit nicht, „es gibt aber häufig private Aufträge für Geburtstagsfeiern oder Pensionierungsfeiern“, erzählt er.

„Metzger“ Gottfried Wandl freute sich über viele Besucher und Freunde in seiner Bar und in dem für dieses Event aufgebauten Zelt, dem „roten Salon“.