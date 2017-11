„Trockener Met feiert sein Come back“, weiß Hobbyimkerin Silvia Bauer. Auch dass aus Honig Essig gemacht wird, sei üblich. „Aber dass jemand Sekt aus Honig macht, das kennen wir nicht“, freut sich Christian Bauer über die Alkoholika aus der gemeinsamen Hobbyimkerei „Granitblüte“. Schon bald nach den ersten Honigernten aus ihrer erst zehn Jahre alten Imkerei stellte Silvia Bauer Honiglikör und Bärenfang her.

Sie ist für Süßes und Gesundes zuständig und produziert „Oxymel", laut Überlieferung der Energydrink der Gladiatoren.

Zur Metproduktion kam Christian Bauer erst vor knapp zwei Jahren über ein Buch, das die verschiedensten chemischen und physikalischen Prozesse beim Kochen beschreibt. Als unter „Fermentation“ die Herstellung von Met beschrieben wurde, habe er das probiert. Und der erste Met gelang auf Anhieb!

„Üblicherweise hat Honigwein, also Met, eine Restsüße. Das wollte ich nicht“, erzählt Bauer. Er lässt den Met durchgären, nach Abfüllung reift er noch mindestens drei Monate in der Flasche durch. Das macht ihn trocken - und stark. „Unser Met hat zwölf bis dreizehn Prozent Alkohol, in Österreich muss Met mindestens elf Prozent haben“, erklärt er.

Brau-Experiment „Bienenbock“ und Sekt

„Wenn ich Met machen kann, dann kann ich aus Honig auch Bier machen,“ meinte Bauer. Das „Bienenbock“-Bier sei ein Experiment mit einem Teil Honig und drei Teilen Gerstenmalz als „Hefefutter“. Der Bienenbock hat siebeneinhalb Prozent Alkohol – er dient ausschließlich dem Eigenbedarf, freut sich das Ehepaar. „Beim Bierbrauen gebe ich nach der Abfüllung einen Hauch Zucker in die Flasche, dann erst wird sie verschlossen. So bildet sich in der Flasche natürliche Kohlensäure“, weiß Bauer.

Beim Met hat er das dann auch gemacht – und so ist auch der Elfensekt gelungen!