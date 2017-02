Wenn ein Lehrling, der in einem Schremser Betrieb ausgebildet wurde, bei einem Landeslehrlingswettbewerb einen dritten Rang erreicht, ist das aufgrund der Ausbildungsqualität Waldviertler Betriebe nichts Außergewöhnliches. Wenn dieser Lehrling aber den Namen Kentaro Hatada trägt und bereits 43 ist, dann wird die Geschichte richtig interessant.

Hatada war Fan der Waldviertler

Der aus Japan stammende Hatada arbeitete ursprünglich in der Handy-Branche und war als Senior Researcher für die Technologie-Entwicklung in einem japanischen Konzern zuständig. Die Lehre in Schrems habe sich dann durch seine Liebe zu Waldviertler Schuhen entwickelt, so Hatada: „Ich war Fan dieser Schuhe. Für die Lehre habe ich einfach an die Tür meines Lieblings-Schuhherstellers geklopft“, erzählt er.

Beim heurigen Landeslehrlingswettbewerb, der in der Landesberufsschule Schrems über die Bühne ging, trat Hatada nun mit insgesamt zwölf Lehrlingen an. Neben Lehrlingen aus Niederösterreich waren auch einige aus Oberösterreich dabei. Für die Teilnehmer galt es, jeweils ein Paar Schuhe anzufertigen. Unter der Aufsicht der Schuhmachermeister Doris Pfaffenlehner, Rainer Popp und Stefan Hütter als Juroren arbeiteten sie an ihren Werkstücken und sammelten hierbei Punkte.

Hatada bleibt in Entwicklungs-Abteilung

Die Schuhe wurden dann im Festsaal der Landesberufsschule ausgestellt, wo auch der Festakt über die Bühne ging. Bei der anschließenden Ehrung der Besten erreichte Hatada für Niederösterreich den dritten Platz hinter Landessieger Martin Schwatz aus Wullersdorf und Johann Kuschal aus Pielach. Bei den oberösterreichischen Teilnehmern siegte Florian Hellauer aus Andorf vor Viktoria Hofer aus St. Marin. Hatada wird übrigens auch künftig in der Modelentwicklungsabteilung der Waldviertler Werkstätten arbeiten.

Die bestplatzierten Lehrlinge erhielten Urkunden und Pokale, sie haben nun die Chance, bei den Staatsmeisterschaftsbewerben in Hall in Tirol teilzunehmen. Neben der Begrüßung durch Johann Popelka richteten Bürgermeister Karl Harrer und Landtagsabgeordnete Margit Göll Grußworte an die Gäste.