Thomas Rudlstorfer aus Gramastetten in Oberösterreich gewann am 4. Dezember die Europameisterschaft EuroSkills in Göteborg (Schweden) – und mit ihm wird auch in Schrems gejubelt: Der frischgebackene Steinmetz-Europameister ist Absolvent der Landesberufsschule Schrems.

„Wir gratulieren sehr, sehr herzlich und sind unglaublich stolz auf unseren Absolventen“, freut sich Direktorin Gertrude Marek. Rudlstorfer war in der Granitstadt im Jahr 2012 positiv aufgefallen: Da hatte der Schüler unter Anleitung der Fachlehrkräfte Christian Binder und Franz Rabl jene Steintafel für das Österreichische Hospiz des Ordens der Ritter vom heiligen Grab in Jerusalem gefertigt, die bei der Wiedereröffnung der um- und ausgebauten Steinmetz-Schule überreicht wurde (die NÖN berichtete damals).