Der frühere Schremser Bergkindergarten in der Berggasse 10 geht in neue Hände: Die Siedlungsgenossenschaft EBSG hat sich in der Ausschreibung der Stadtgemeinde als Bestbieter durchgesetzt und erwirbt das Gebäude samt angeschlossenem Grundstück um 110.000 Euro.

Die EBSG fasse, so Bürgermeister Karl Harrer (SPÖ), den Abriss des in die Jahre gekommenen Gebäudes ins Auge – tendenziell mit der Idee, an dieser Stelle einen stark geförderten Neubau mit kostengünstigen Wohnungen für Junge und Junggebliebene unter 35 Jahren und eventuell angeschlossenem Geschäftslokal zu errichten. Das „Junges Wohnen“-Projekt in der Josef-Widy-Straße – das als erstes und bisher einziges dieser Art im Bezirk Gmünd fertiggestellt ist – ist bereits voll ausgelastet, in der Berggasse könnte folglich eine Ergänzung innerhalb dieser Förderschiene des Landes NÖ kommen.

Ein Baustart sei erst für das Jahr 2018 realistisch, betont Stadtchef Harrer. Der Verkauf ändere daher vorläufig, so Harrer weiter, für die derzeit einzige Mieterin im Altbau und die hier untergebrachten Begegnungsräume der Initiative „Miteinander in Schrems“ nichts: „Um hier Lösungen zu finden, haben wir einige Monate Zeit.“ Der Spielplatz am Grundstück bleibe weiterhin öffentlich zugänglich.

Kindergarten: Zahlen für Nachmittags-Betreuung

Eine kleine Veränderung betrifft indes auch den neuen Zentralkindergarten: Nach Vorgabe des Landes NÖ beschloss der Gemeinderat am 14. Dezember, für Kinderbetreuung vor 7 bzw. nach 13 Uhr den Mindestbetrag von 40 Euro einzuheben, der sich je nach Betreuungszeit auf maximal 80 Euro erhöhen kann.

„Auf die finanziellen Möglichkeiten der Eltern wird Rücksicht genommen werden“, stellt Karl Harrer Unterstützung in Aussicht.