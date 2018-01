Lehrling bei Arbeiten in „Bunker-Mühle“ verletzt .

Ein 17-jähriger Lehrling aus Oberneustift (Zwettl) wurde am 8. Jänner im Schotterwerk der Firma Leyrer+Graf in Schrems von einer rund einen halben Quadratmeter großen Eisenplatte am Rücken getroffen. Er musste ins Landesklinikum Gmünd eingeliefert werden.