Er ist erst 19 Jahre jung und schon eines der größten musikalischen Talente unserer Region – der Schremser Singer-Songwriter Lukas Märkl tritt am 11. November in St. Pölten beim Bundeswettbewerb podium.jazz.pop.rock an.

Seine musikalische Karriere begann das Multitalent (Gitarre, E-Bass, Gesang) mit acht Jahren, als er in der Musikschule Oberes Waldviertel mit Gitarreunterricht begann. Mittlerweile hat Märkl, der im Vorjahr am Gymnasium Gmünd maturiert hat, herausgefunden, dass Musik der Sinn seines Lebens sei. „Ich habe immer Musik um mich. Durch sie geht es mir einfach besser, sie gehört zu mir dazu“, erzählt Märkl.

"Es geht in der Musik nicht ums Gewinnen"

Beim Wettbewerb selbst wird er mit Gitarre und Gesang seine Songs präsentieren. Gewinnen oder Ergebnisse sind ihm dabei zweitrangig: „Darum geht es in der Musik nicht. Es geht darum, sich auszudrücken und herauszustreichen, was in einem steckt.“

Darum macht er derzeit sein Hobby auch zum Beruf. Er studiert in Wien an der Universität „Instrumental- und Gesangspädagogik“ und will künftig als Musikschullehrer arbeiten. Denn beim Geben von Nachhilfe habe er schon bemerkt, dass es ihm liegt, seine Fähigkeiten auch an andere weiter zu geben.

Aber auch gemeinsam mit seinen Kollegen der Band „SCO“, in der Märkl als Bassist tätig ist, hat der Schremser schon Zukunftspläne. Im Herbst wurde intensiv an einer Single gearbeitet, die demnächst vorgestellt werden wird. Damit will die Band einen weiteren Schritt in Richtung Professionalität setzen: „Wir wollen uns weiter entwickeln und das nächste Level erreichen. Jedes Bandmitglied soll genau wissen, was er zu tun hat“, so Märkl.