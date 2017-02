Die Pensionistin war am Dienstag (31. Jänner) gegen 11 Uhr in der Hofer-Filiale. Die Geldbörse hatte die Schremserin in ihrer Einkaufstasche, die war aber offen. Der noch unbekannte Täter nutzte eine günstige Gelegenheit und stahl das Lederbörsel, das rund 150 Euro gekostet hat, aus der Tasche. Darin befanden sich der Pensionistenausweis, der Führerschein, die Bankomatkarte , die E-Card, ein Senioren-Ausweis sowie 605 Euro Bargeld.

Laut Polizeimeldung könnte den Diebstahl eine rund 20-jährige Frau mit langem blonden Haar, die rund 168 Zentimeter groß ist, begangen haben. Sie trug eine Jacke mit Leopardenmuster.