Die Sanierung des Schremser Stadtamtes, deren konkrete Dimension bereits für heftige politische Kontroversen gesorgt hatte, nimmt Form an: Am 9. Mai will Bürgermeister Karl Harrer (SPÖ) dem Gemeinderat den Letztentwurf des Modells vorlegen, danach soll noch im Mai mit der vorübergehenden Aussiedlung des Stadtamtes begonnen werden.

„Der Baubeirat hat den Letztentwurf nach der Beantwortung vieler Fragen einstimmig empfohlen“, sagt Harrer. Viele Details seien noch abgeklärt, manche kleine Abänderungen vorgenommen worden. Gibt der Gemeinderat grünes Licht, so kann die ARGE Kratochwil-Waldbauer-Zeinitzer als Generalplanerin – bzw. KPP Consulting als deren örtliche Auftragnehmerin – bereits mit den Ausschreibungen der Arbeiten loslegen. Als maximale Nettobaukosten (ohne Einrichtung) wurden wie berichtet 2,7 Millionen Euro festgelegt, sie sollen laut Harrer „tunlichst unterschritten werden“.

Noch unklar war vor NÖN-Redaktionsschluss die Beteiligung des Innenministeriums an Arbeiten im Nachbargebäude mit Zahnarzt-Praxis und Polizeiposten, wo wie berichtet im selben Atemzug ein weiterer Aufzug sowie unter anderem Sicherheits-Schleusen eingerichtet werden sollen. Kommt es zu keiner Einigung, so besteht die Option zum barrierefreien Zugang via Stadtamt, Stadtchef Harrer hält aber ein Okay noch vor der Sitzung für möglich.

Aussiedelung soll noch im Mai beginnen

Umbau und Sanierung sollen jedenfalls im Herbst starten und als Gesamtprojekt abgewickelt werden. Das Stadtamt muss daher im Vorfeld komplett geräumt und in ein Alternativgebäude übersiedelt werden. Dieses soll gleich vis-à-vis das verwaiste alte Postgebäude sein, der Vertrag dazu soll ebenfalls am 9. Mai den Gemeinderat passieren. Die Idee ist es laut Bürgermeister Harrer, die Aus- und Umsiedlung zwischen Mai und Juli abzuwickeln.

Die Polizei bleibt aber vorerst auf jeden Fall in ihrer Dienststelle, so Harrer: „Sie wäre erst gegen Ende des Sanierungs-Projektes betroffen.“