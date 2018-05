Nach einer weiteren hitzigen Debatte zum barrierefreien Umbau des Schremser Stadtamtes wurde der Entwurf dazu am 9. Mai im Gemeinderat beschlossen. An der Haltung der ÖVP gegenüber dem Entwurf änderte sich nichts mehr – die fünf anwesenden VP-Mandatare stimmten dagegen, alle anderen Gemeinderäte waren dafür.

Architekt Klaus Zeinitzer erläuterte zu Beginn die baulichen Maßnahmen, die durch die Verlegung des Trauungssaales ins Dachgeschoß und eine Verkleinerung der Bürofläche um rund 40 Quadratmeter vom Wettbewerbsplan abweichen.

Die Büroflächen hatten wie berichtet schon in der Gemeinderatssitzung vom 18. April für Kritik gesorgt und führten auch diesmal zu einem Schlagabtausch vor allem zwischen ÖVP-Gemeinderat Tobias Spazierer und Bürgermeister Karl Harrer (SPÖ). Spazierer wiederholte seine Einwände: Es sei ein „solides Projekt“, dennoch verstehe er eine Vergrößerung in dem Ausmaß nicht. Statt der Bestands-Bürofläche von knapp 247 m2 würden nun 331 m2 entstehen.

„Das letzte Mal hast du uns noch etwas von 80 Prozent größeren Flächen erzählt“, warf Bürgermeister Harrer ein. Zeinitzer präzisierte, dass insgesamt drei Büros hinzukommen. Spazierer plädierte noch einmal für eine sparsamere Variante. Er könne der Sanierung und Herstellung der Barrierefreiheit zustimmen, der Vergrößerung aber nicht. Er forderte von Harrer eine Erklärung, wie der Bedarf mit 20 m2 pro Büro festgelegt worden sei.

„Wir können mit der Sanierung und Herstellung der Barrierefreiheit mitgehen, aber nicht mit einer Vergrößerung.“ Tobias Spazierer, ÖVP-Gemeinderat und Stadtparteiobmann

„Der Bedarf wurde so festgelegt, dass man ein ordentliches Büro hat. Wenn wir jetzt um 50 m2 weniger machen und dafür keine gute Lösung haben, welchen Sinn macht das?“, entgegnete Harrer. Man müsse ein Konzept umsetzen, das für die nächsten 25 Jahre passt und Reserven hat. „In dieser Phase um ein paar Quadratmeter zu diskutieren, ist es jetzt zu spät“, stellte Harrer klar. „Wenn du dich mit dem Projekt nicht identifizieren kannst, dann kannst du es eben nicht“, so Harrer in Richtung Spazierer.

Zeinitzer erklärte die Mehrfläche auch durch gesetzlich vorgeschriebene, doppelt so große Archivflächen. Schon jetzt werde das Dachgeschoß als Archiv genutzt, merkte SPÖ-Vizebürgermeister Peter Müller an: „Es hat keinen Sinn zu versuchen, alles auf zwei Ebenen unterzubringen, und in fünf oder sechs Jahren draufzukommen, dass wir etwas Größeres brauchen. Das Dachgeschoß müsste sowieso saniert werden – es bringt nichts, wegen drei Büros oder 18 oder 20 m2 pro Büro zu diskutieren.“

"Ich hätte mir dieses Gespräch früher erwartet"

Die Diskussion zog sich, in der SPÖ-Fraktion machte sich sichtlich Unmut breit, der Ton wurde rauer. „Du schaffst nicht an, ob die Büros 15 oder 20 Quadratmeter haben, und das ärgert dich“, warf Harrer Spazierer vor.

Planerin Verena Häusler erläuterte, dass sich die Raumaufteilung durch die vorhandenen Fenster ergebe. Um den geforderten Lichteinfall sicherzustellen, ließe sich die Bürofläche nicht frei wählen. Außerdem könne man größere Büros auch mit zwei Personen besetzen. „Das klingt plausibel, aber ich hätte mir dieses Gespräch früher erwartet“, räumte Spazierer schließlich ein.

Die Übersiedelung des Gemeindeamtes in das alte Postgebäude als Provisorium soll bis zum Sommer erfolgen.