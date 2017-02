Der ehemalige Schremser Unternehmer Herbert „Herry“ Spazierer ist am 2. Februar im Alter von 76 Jahren verstorben.

Spazierer, der eine Autolackier-Werkstätte in der Alois-Junker-Straße führte, die er später durch das „Haus der Farbe“ und einen Raumausstatter-Betrieb ergänzte, war einer jener Schremser Unternehmer, die sich sehr stark engagierten. Dies fand besonders in der Abhaltung mehrerer Ausstellungen seinen Ausdruck.

Die Schremser Gewerbeschau (SGS) fand zuerst gemeinsam mit dem Rot-Kreuz-Volksfest und später als eigene Veranstaltung in der Stadthalle statt. Auch bei den Schremser Gewerbebällen und beim Ball der Wirtschaft war Spazierer immer an vorderster Front der Organisatoren zu finden.

Begräbnis findet am 10. Februar statt

Darüber hinaus war der Verstorbene viele Jahre Mitglied der Tennis-Mannschaft des ASV Schrems, die in den späten 1950ern und Anfang der 1960er Erfolge feierte. Anschließend blieb er über viele Jahre Vorstandsmitglied des ASV. Von 1989 bis 1990 war Herbert Spazierer auch für die ÖVP im Gemeinderat tätig. In den letzten Jahren lebte er zurückgezogen und von Krankheit gezeichnet.

Um ihn trauern Gattin Teresa sowie die Kinder und Geschwister samt Familien. Das Begräbnis von Herbert Spazierer findet am 10. Februar statt. Beginn ist um 11 Uhr in der Aufbahrungshalle am Schremser Friedhof. Anstatt von Kranz- und Blumenspenden wird um Unterstützung für die Lungenforschung der Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft gebeten. Dazu gibt es eine Spendenbox.