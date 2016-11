Unbeirrt von der Dauerdebatte über die hohen Kosten für die Stadtgemeinde Schrems stürmte das Unterwasserreich am Tor zum Naturpark Hochmoor zu einem gewaltigen neuen Rekord: Hatte man erst voriges Jahr mit fast 25.000 Besuchern eine neue Höchstmarke gesetzt, so wurde der Rekord in der vor wenigen Tagen zu Ende gegangenen Saison 2016 mit mehr als 30.000 Gästen regelrecht pulverisiert!

Geschäftsführerin Monika Hubik erreichte seit 2012 eine Besuchersteigerung um mehr als 60 Prozent. | ml

„Dass die Steigerung dermaßen ausfallen würde, war im Sommer trotz des heuer perfekten Ausflugswetters noch nicht abzusehen“, freut sich Geschäftsführerin Monika Hubik. Vieles habe für den Erfolg zusammengewirkt, sagt Bürgermeister Karl Harrer (SPÖ). Auch Michael Preissl, für die Anlage politisch zuständiger SP-Stadtrat und Naturpark-Obmann, jubelt. „30.000 Besucher waren immer unser imaginäres Ziel. Wir freuen uns, dass es heuer erreicht wurde“, sagt er.

Preissl sieht den Erfolg als Auftrag dafür, am Unterwasserreich festzuhalten: „Er zeigt, dass wir weiterhin dazu stehen müssen.“ Viele der 30.000 Besucher würden von weither anreisen und die Anlage damit zur wichtigen touristischen Frequenzbringerin der Granitstadt machen. Ideal wäre es, so Preissl, wenn man den Gästen zusätzliche Nächtigungs-Möglichkeiten im Gemeindegebiet anbieten könnte.

„30.000 Besucher sind ein Zeichen dafür, dass wir weiterhin zum Unterwasserreich stehen müssen.“

Michael Preissl

Insgesamt bewertet er das Plus als „Ergebnis der konsequenten Arbeit der Mitarbeiter von der Geschäftsführerin abwärts. Hier wird hochwertige Arbeit geleistet“. Monika Hubik hatte die Erlebniswelt 2012 beim Stand von 18.500 Besuchern übernommen, 2014 wurde die 20.000er-Marke erreicht. Die 30.000-Besucher-Marke wurde nun just am letzten Öffnungstag 2016 geknackt.

„Naturpark des Jahres“-Prädikat machte Gusto

Den stärksten Ansturm hatte das durchgängig in Deutsch, Tschechisch und Englisch beschriftete Unterwasserreich am Pfingst-Wochenende mit mehr als 400 Gästen alleine am Sonntag. „Wir hatten aber generell viele Tage mit mehr als 300 Besuchern, die früher eine Seltenheit waren“, bilanziert Hubik.

Der Anteil der Gäste mit NÖ-Card – die keinen Eintritt entrichten müssen – blieb konstant bei etwa einem Drittel, die Steigerung spülte also tatsächlich auch mehr Geld in die Kassa.

Neben der Schützenhilfe des Wetters und der seit 2012 an einigen Ecken erneuerten Ausstellung führt Monika Hubik den Erfolg für die „Unterwasserreich Naturpark Hochmoor Schrems GmbH“ auf die Auszeichnung mit dem „Top-Ausflugsziel“-Gütesiegel für 2016 sowie die Ernennung der Moorlandschaft um Himmelsleiter und ehemaligen Torfstich zum „Naturpark des Jahres 2016“ in Österreich zurück. „Das Medienecho war damals sensationell“, sagt sie.

Die Sonderstellung als Naturpark des Jahres lief nun aus, die Latte bleibt für 2017 allerdings auf dem erreichten Level: Man wolle an einer Wiederholung der Besucherzahl arbeiten, gibt Stadtchef Harrer die Devise aus.