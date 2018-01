Wer ihn bis zum jüngsten Silvesterlauf in Gmünd nicht kannte, verbindet mit ihm nun zumindest ein Kostüm: Als Karawanenführer trieb Reinhard Preißinger nicht nur zwei als Kamel verkleidete Läufer durch die Gmünder Altstadt, sondern motivierte in Summe 183 Teilnehmer, unter seinem Firmennamen „NaturFitness“ zu starten. Er gewann damit klar die Gruppenwertung und die 300-Euro-Prämie, die er Ende Jänner für einen karitativen Zweck spenden will (siehe auch S. 57-59!).

Ein Jahr lang arbeitete der gebürtige Langegger und nunmehrige Schremser auf dieses Ziel hin – mit seiner Familie übernahm er für seine Mitstreiter sogar die Anmelde-Organisation samt Ausgabe eigener „gebrandeter“ Startnummern.

Gruppen- & Einzelkurse für mehr Lust statt Frust

Seine Motivation dahinter? „Das Ziel, beim Silvesterlauf mit der größten Gruppe zu starten, habe ich mir am 1. Jänner 2017 vorgenommen. Ich wollte wissen, wie vielen Menschen ich im Laufe eines Jahres mit dementsprechender Vorbereitung und Betreuung zu einem gesünderen Lebensstil verhelfen kann“, so Preißinger. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Die Altersspanne seiner Laufkollegen reichte vom fünfjährigen Knirps bis zum 74-jährigen Senior.

Sein eigenes Leben krempelte der ehemalige IT-Administrator übrigens 2013 um, als er sich am zweiten Bildungsweg den Traum vom Arbeiten an der frischen Luft erfüllte: „Bewegung und Sport waren immer mein persönlicher Ausgleich.“ Mit der Ausbildung zum Fitness- und Gesundheitstrainer bzw. Personal/Mental-Coach in Linz setzte er die ersten Schritte Richtung Selbstständigkeit. Seit 2015 bietet der Naturbursch seine Gruppen- und Einzeldienste vor allem unter dem freien Himmel der Granitstadt an. Als er 2017 auch die Ausbildung zum Gesundheitstrainer abschloss, hing er den Bürojob an den Nagel.

Preißinger verleiht aber auch Equipment, erstellt Trainingspläne für In- und Outdoor, bietet fünfmal die Woche verschiedene, flexibel buchbare Gruppentrainings an und erstellt für den kommenden Sommer gezielte Kinderangebote. – „Jeder soll für seinen individuellen Bedarf bei mir etwas finden!“