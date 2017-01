Der „Afrika-Virus“, mit dem sie sich bei ihrem ersten Arbeitsaufenthalt in Nigeria vor rund zehn Jahren infiziert hatte, lässt die ehemalige Schremser Volksschullehrerin Bernadette Wakolbinger-Pienz, die derzeit in Groß-Siegharts den Hauptwohnsitz hat, nicht los.

Seit September ist sie in einem Kindergarten und einem Kinderheim in der nigerianischen Großstadt Enugu tätig. „Ich habe nach meinem ersten Aufenthalt hier versprochen, wieder zu kommen. Das habe ich jetzt getan“, so Wakolbinger-Pienz.

Derzeit ist die gebürtige Mühlviertlerin bis Mitte Jänner auf Heimaturlaub im Waldviertel, ehe es wieder zurück nach Nigeria geht. Diesen Besuch im Waldviertel nutzte sie nicht nur, um weitere Spendengelder für ihre Institutionen in Nigeria auftreiben zu können, sondern auch, um in der Volksschule Großdietmanns den Kindern von ihren Erlebnissen in Afrika zu berichten.

"Wirtschaftlich ist das Land am Ende"

Denn das Leben in der 750.000-Einwohner-Stadt Enugu im Südosten Nigerias ist mit dem in Europa nicht zu vergleichen. „Wirtschaftlich ist das Land am Ende. Besonders die arme Schicht weiß nicht, was sie am nächsten Tag erwartet“, meint Wakolbinger-Pienz zu den prekären Lebensverhältnissen vieler Menschen im bevölkerungsreichsten Land Afrikas (180 Millionen Einwohner).

Auch für sie selbst ist das Leben in Nigeria abenteuerlich. Die täglichen Autofahrten in Enugu seien mit Autodrom-Fahrten zu vergleichen, auch die große Hitze, das ungewohnte Essen und die Lebensbedingungen seien nicht einfach. Aber, so Wakolbinger-Pienz: „Hier spüre ich, dass ich lebe“ – ein Gefühl, dass man in Europa nicht in dieser Intensität spüren könne.

Großer Antriebsmotor für ihre Tätigkeit sei die Dankbarkeit, die ihr gerade von den von ihr betreuten Kindern entgegen schlage. Das Gefühl, dass ihre Arbeit hier geschätzt werde und die Tatsache, dass sie mit ihrer Arbeit die Möglichkeit habe, etwas aufzubauen, bestätigten sie in ihrem Tun.